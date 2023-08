Dân làng đội mưa đón linh cữu liệt sĩ hy sinh về với đất mẹ

Theo lịch trình, đến khoảng 8h ngày 3/8, thi hài Đại úy, Liệt sĩ Lê Ánh Sáng sẽ được các đồng đội đưa từ TP Đà Lạt (Lâm Đồng) về đến quê nhà ở xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).

Từ sáng sớm, bất chấp cơn mưa lớn kéo dài, hàng trăm người dân đã xếp hàng đội mưa chờ đón liệt sĩ Lê Ánh Sáng.

Từ sáng sớm tinh mơ, bất chấp cơn mưa lớn kéo dài tầm tã suốt nhiều giờ đồng hồ, hàng trăm người dân trên địa bàn đã đội mưa, kéo đến xếp thành hàng dài trước cổng nhà của liệt sĩ đến chờ đợi khoảnh khắc đón anh trở về với đất mẹ. Bất luận mưa gió sầm sập, dòng người cầm hoa trắng, xếp thành hai hàng dài hai bên đường, nghiêm trang chờ đợi giây phút đồng đội đưa liệt sĩ Lê Ánh Sáng về với quê hương.

Nhiều người dân, từ trẻ em đến các cụ già tình nguyện đội mưa đón liệt sĩ.

Trong dòng người ấy, có cả những người già, những em nhỏ, có những người chưa từng một lần gặp gỡ hay tiếp xúc với Đại úy Lê Ánh Sáng. Nhưng cảm phục trước sự hy sinh anh dũng của anh, đau xót trước hoàn cảnh của anh, hôm nay họ đến để chào vĩnh biệt lần cuối.

Sau gần 2 tiếng đồng hồ đứng dưới mưa, giây phút xúc động ấy cũng đã tới. 8h40, chiếc xe ô tô BKS 49A – 005.05 dẫn đầu đoàn xe chở linh cữu liệt sĩ từ từ tiến về nhà riêng của bố mẹ đẻ liệt sĩ là ông Lê Ngọc Vĩnh (SN 1952) và bà Hoàng Thị Xuyến (SN 1959) tại thôn Phái Nam, xã Tân Lâm Hương.

Đến 8h40 ngày 3/8, đoàn xe chở linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng đã về đến thôn Phái Nam, xã Tân Lâm Hương, quê nhà của liệt sĩ sau hành trình gần 20 giờ vượt hơn 1.000km từ TP Đà Lạt về đến Hà Tĩnh.

Những tiếng khóc kìm nén suốt mấy ngày qua, nay vỡ òa trong đau đớn, cứ thế nghẹn ngào tuôn ra. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa, tiếng khóc thương hợp âm cùng tiếng nhạc “Hồn tử sĩ” trong cơn mưa rả rích...

Dòng người cầm hoa trắng đứng trong mưa, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh liệt sĩ.

Từ khi nhận tin dữ từ Lâm Đồng báo về, bà Hoàng Thị Xuyến, mẹ Đại úy Lê Anh Sáng ngã quỵ, nằm liệt giường. Nhưng hôm nay, khi con trai được đưa về nhà, bà đã gượng dậy, ngất lên ngất xuống nhưng vẫn cố gắng lê những bước chân vô hồn, ra tận ngõ để đón con lần cuối. Từ nay về sau, mãi mãi bà chẳng còn có được khoảnh khắc ngồi trước ngõ để chờ đợi con trai từ phương xa trở về thăm nhà, như những lần trước đó.

Đồng đội tiến hành nghi lễ di quan Đại úy Lê Ánh Sáng vào nhà riêng.

Chỉ cách đây ít ngày, Đại úy Lê Ánh Sáng và gia đình còn tràn ngập niềm vui, hạnh phúc khi tổ chức lễ ăn hỏi cho anh và hai bên gia đình ấn định vào ngày 12/8 này sẽ tổ chức làm lễ cưới. Mọi thủ tục báo hỉ đã xong xuôi, áo cưới cũng đã may, ảnh cưới đã chụp sẵn nhưng chú rể đã đột ngột ra đi mãi mãi không trở về.

“Sáng ơi, sao con không đưa vợ về cho mẹ, mà lại để đồng đội phải đưa con trở về trong chiếc quan tài lạnh lẽo như thế này”? Tiếng khóc xé lòng của bà Xuyến văng vẳng trong cơn mưa lớn, khiến ai cũng đau xót, nghẹn ngào.

Tiếng khóc xé lòng của bà Hoàng Thị Xuyến khiến ai cũng đau xót.

Ông Lê Ngọc Vĩnh, bố của Đại úy Lê Ánh Sáng, khi nhận được hung tin, đã vượt hơn 1.000km từ Hà Tĩnh vào TP Đà Lạt, cùng đồng đội của Đại úy Lê Ánh Sáng tìm kiếm thi thể con trai trong đống đổ nát. Dù có mạnh mẽ đến cỡ nào, người đàn ông 71 tuổi này cũng không thể trụ vững. Ông đã cố gắng không khóc trong những ngày vừa qua, nhưng ngay khi vừa đặt chân xuống ngôi nhà của mình, nhìn đâu cũng ngập tràn kỉ niệm với đứa con trai ngoan hiền, ông đã bật khóc trong đau đớn tột cùng.

Không ngăn được những giọt nước mắt chảy dài, bà Phạm Thị Thơm (SN 1948), một người dân trong xã có mặt tại gia đình từ sáng sớm, nghẹn ngào cho biết, bà không có quan hệ họ hàng với gia đình Đại úy Lê Ánh Sáng, nhưng từ khi nghe tin anh đã dũng cảm hy sinh trên đèo Bảo Lộc, bà rất xúc động nên đến để đưa tiễn Đại úy Lê Ánh Sáng một đoạn đường cuối.

Ông Lê Ngọc Vĩnh, bố của Đại úy Lê Ánh Sáng bật khóc khi nhìn thấy linh cữu con trai được đưa từ trên xe xuống để di quan vào nhà riêng.

Bà Thơm kể, lần cuối bà và những người hàng xóm may mắn được gặp Đại úy Sáng là vào tháng 10 năm ngoái. Thời điểm ấy, anh về để dự lễ cưới của một người họ hàng. Hình ảnh về một thanh niên ngoan hiền, hòa nhã và luôn quan tâm đến mọi người luôn đọng mãi trong tâm trí của bà con lối xóm. Cũng không ai ngờ được, lần gặp gỡ ấy là lần sau cuối…

Trước đó, vào 12h30 ngày 2/8, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ truy điệu Đại úy Lê Ánh Sáng và đồng đội. Theo nguyện vọng của gia đình, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức đưa thi thể đồng chí về an táng tại quê nhà Hà Tĩnh, nơi anh sinh ra và lớn lên.

Dòng người chờ đợi dưới mưa để đến lượt vào thắp hương, tiễn biệt Đại úy Lê Ánh Sáng lần cuối cùng.

Thiếu tá Lê Na, Phó Trưởng Công an xã Tân Lâm Hương cho biết thêm, sau khi linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng được đưa về quê nhà, gia đình và chính quyền địa phương tiếp tục tổ chức làm lễ và đến sáng 4/8 sẽ tổ chức an táng tại nghĩa trang Từ Vũ, huyện Thạch Hà theo phong tục địa phương.

