Những tiếng khóc bên vịnh Xuân Đài

Từ sáng sớm, hết đứng lại ngồi nhìn xác hai con tàu đã bị đánh vỡ nát, ông Nguyễn Ngọc Bé (ngụ phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk) không thể khóc thành tiếng.

Mất sạch rồi, không còn gì nữa!

Đôi mắt thâm quầng vì hai ngày nay không ngủ. “Nghe đài, đọc báo thấy bão 13 rất mạnh nên tôi huy động con cái đưa hai chiếc tàu qua Vũng Chào trú bão vì nghĩ khu này khuất gió, an toàn. Ai ngờ đâu, bão ập tới, tàu lớn bị đánh nát, tàu nhỏ thì chìm mất, không còn thấy xác,…” - ông Bé nấc nghẹn.

"Nghĩa địa" xác tàu cá của ngư dân ở vịnh Xuân Đài. Ảnh: XUÂN HOÁT

Gia đình ông Bé không giàu có gì nhưng cuộc sống cũng tạm ổn nhờ chăm chỉ bám biển, cóp nhặt từng đồng. “Tích cóp được ít thì vay thêm đóng tàu nhỏ. Khi trả xong nợ tàu nhỏ, quyết định mua thêm chiếc tàu lớn. Giờ thì tay trắng rồi” - ông Bé buồn bã.

Chỉ trong một đêm, hàng trăm chiếc tàu lớn, nhỏ ở Vũng Chào bị sóng dữ quăng lên bờ, nằm chồng chất giữa đống đổ nát. Nhiều ngư dân bất lực, chỉ biết lặng nhìn tài sản cả đời mình tan tành theo bão.

“Sáng ra nhìn cảnh bến tàu cả trăm chiếc nằm chất chồng lên nhau, vỡ nát. Tôi bủn rủn tay chân. Tất cả hư hết, giờ thành đống” - ông Đào Quang Dũng, ngụ phường Sông Cầu, chua xót nói.

Cạnh đó, ông Trường Di cố gắng tìm cho ra chiếc tàu của gia đình nhưng hơn một tiếng vẫn chưa thấy. “Trắng tay rồi. Con tàu là tài sản lớn nhất của gia đình, giờ chắc nát vụn dưới đống xác tàu kia rồi. Tài sản bỗng thành đống củi nát chỉ trong một đêm”- ông Di nói.

Không chỉ khu vực Vũng Chào, dọc đường biển ở tổ dân phố Phú Mỹ, phường Sông Cầu còn có nhiều bãi xác tàu khác.

Ông Trương Di thẩn thờ nhìn gia sản bị bão số 13 làm hư hại. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo người dân, khu vực này nằm khuất gió nhất của vịnh Xuân Đài. Do vậy, khi nghe bão gió giật mạnh ai cũng đưa tàu vào đây tránh trú. Khu Vũng Chào dành cho các tàu lớn, những vị trí khác dành cho tàu nhỏ.

“Có ít nhất ba vị trí neo đậu tàu thuyền của ngư dân bị sóng lớn đánh vỡ nát. Khung cảnh như nghĩa địa toàn ‘xác tàu cá’. Tôi ở đây mấy chục năm, lần đầu thấy cảnh tượng này” - ông Trường Di cho biết.

Không chỉ tàu thuyền bị phá hủy, khu vực ven vịnh Xuân Đài thuộc phường Sông Cầu, nhiều nhà bị tốc mái, hư hại nặng.

“Không còn gì hết. Ghe chìm, nhà bị tàu tông vào hư hại. Quần áo mấy đứa con cũng không còn để mặc vì bị gió bão cuốn mất. Giờ chỉ biết bám nhau mà sống qua ngày…” - bà Phạm Thị Hồng, khóc.

Chưa thống kê hết nhưng thiệt hại rất lớn

Kiểm tra thực địa, lãnh đạo UBND phường Sông Cầu, cho biết thiệt hại cụ thể vẫn đang được thống kê nhưng nỗi đau và mất mát của người dân thì không gì có thể đo đếm được sau bão.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk, tối 6-11, vào thời điểm nước dâng cao, đập thủy điện La Hiêng tràn nước với lưu lượng khoảng 8.000 m3/giây, khiến các xã thuộc huyện Đồng Xuân cũ bị ảnh hưởng rất nặng nề.

Hàng chục ngàn lồng nuôi tôm của người dân trên vịnh Xuân Đài bị bão số 13 cuốn trôi, mất trắng. Ảnh: XUÂN HOÁT

Qua thống kê sơ bộ ban đầu, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có ba người chết, hai người bị thương tại xã Xuân Lãnh (do nhà sập, nước cuốn trôi và cây đổ).

Toàn tỉnh có 12 căn nhà bị sập hoàn toàn, hơn 2.000 nhà bị sập và tốc mái. Cầu cảng Vũng Rô bị đánh sập hoàn toàn, triều cường cuốn trôi khoảng 800 m kè chắn sóng.

Còn Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ cho biết ngay khi gió ngớt, từ tối 6-11, các địa phương đã rà soát thiệt hại, huy động mọi lực lượng ứng cứu người bị nạn, nhất là những gia đình có nhà sập, người tử vong hoặc bị thương.

Lũ trong đêm cuốn trôi cả ô tô của người dân. Ảnh: MT

Chính quyền các địa phương đang huy động lực lượng khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, di dời tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời, kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sau bão.

Trực tiếp kiểm tra, đôn đốc công tác khắc phục sau bão số 13 tại phường Sông Cầu, Đại tá Cao Văn Mười, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5, cho biết thống kê ban đầu, tỉnh Đắk Lắk trên 2.000 ngôi nhà bị sập và tốc mái. Thiệt hại về lồng bè, thủy hải sản, hoa màu của người dân chưa thống kê được nhưng dự kiến rất lớn.

Theo Đại tá Mười, để kịp thời hỗ trợ cho người dân, Quân khu 5 đã điều động hơn 12.000 cán bộ, chiến sĩ và 1.000 phương tiện để cùng địa phương cắt tỉa cây cối bị ngã đổ, khắc phục triều cường bồi đắp làm ách tắc giao thông để kịp thời thông tuyến cho người dân đi lại.