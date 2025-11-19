Miền Bắc mưa rét đến bao giờ?

Dự báo ngày và đêm nay tiếp tục là đỉnh điểm đợt rét đang diễn ra ở miền Bắc, Thanh Hoá đến Hà Tĩnh. Không khí lạnh cũng mở rộng ra khu vực từ Quảng Trị đến Huế khiến trời rét về đêm và sáng.

Miền Bắc tiếp tục mưa trong sáng 19/11.

Cụ thể, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hôm nay nhiệt độ thấp nhất là 12–15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17-19 độ.

Vùng núi và trung du Bắc Bộ hôm nay nhiệt độ thấp nhất từ 9–12 độ, cao nhất 13-15 độ, trời rét đậm. Vùng núi cao nhiệt độ có nơi dưới 5 độ, trời rét hại, nguy cơ xuất hiện sương muối và băng giá.

Quảng Trị và Huế hôm nay trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, cao nhất từ 21-23 độ.

Về mưa, từ trưa chiều nay, miền Bắc sẽ giảm mưa, trời tạnh ráo. Từ ngày mai (20/11) đến hết tuần, miền Bắc bước vào chuỗi ngày rét khô. Nền nhiệt rất thấp về đêm và sáng sớm, từ trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 22-24 độ.

Hôm nay miền Trung tiếp tục mưa rất lớn nhưng vùng tâm mưa thu hẹp từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà. Dự báo lượng mưa từ sáng sớm 19/11 đến đêm 20/11 ở Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía bắc Khánh Hòa từ 100-250mm, có nơi trên 350mm. Nam Khánh Hòa mưa từ 60-120mm, có nơi trên 200mm.

Ngày và đêm 19/11, Huế và Tây Nguyên có mưa rải rác với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi mưa to trên 80mm. Hà Tĩnh, Quảng Trị và Nam Bộ cũng có mưa rải rác từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Ngày và đêm 21/11, Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía bắc Khánh Hòa có mưa từ 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 120mm. Từ ngày 22/11, mưa giảm.

Lũ trên các sông ở miền Trung vẫn ở mức cao. Dự báo trong ngày hôm nay, lũ trên sông Kôn tiếp tục lên và ở dưới mức BĐ3, lũ trên sông Ba tiếp tục lên và ở trên BĐ3, lũ sông Thu Bồn tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ2.

Trong đêm nay, lũ trên sông sông Kôn, sông Ba xuống dần, ở mức trên BĐ2 đến trên BĐ3, lũ sông Thu Bồn tiếp tục xuống và ở dưới BĐ2.

Trong ngày và đêm nay, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức BĐ2, lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia, sông Srêpôk và các sông khác từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa tiếp tục dao động ở mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ3.