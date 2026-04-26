Hiện trường vụ xe khách chở 25 người lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La

10h30 ngày 26/4, tại Km 04+200 tuyến đường liên bản Niên - Nà Bai, thuộc địa phận xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ít nhất 1 người tử vong và nhiều người bị thương.

Thời điểm trên, ông L.V.T. (SN 1985, trú tại xã Đại Thanh, TP Hà Nội) lái xe ô tô khách BKS 29B-170.45, chở 25 người, đi theo hướng từ phường Kim Liên (TP Hà Nội) đi xã Vân Hồ (tỉnh Sơn La).

Khi đến khu vực trên, do đoạn đường đèo dốc quanh co, mặt đường hẹp khoảng 2,5m, lái xe không quen địa hình nên không làm chủ được tay lái, phương tiện lao xuống taluy âm sâu khoảng 100m.

Vụ tai nạn khiến một người tử vong tại hiện trường, 6 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Mai Châu, tỉnh Phú Thọ.

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe ô tô khách bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an xã Vân Hồ cùng các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, khẩn trương tổ chức cứu nạn, đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời bảo vệ hiện trường, phân luồng và điều tiết giao thông.

Thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, nguyên nhân ban đầu được xác định do tuyến đường dốc, nhiều khúc cua, mặt đường hẹp, lái xe không quen đường dẫn đến mất kiểm soát phương tiện.

Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La hỏi thăm tình hình sức khỏe của những người bị thương

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.