Hồ sơ nghi phạm nổ súng tại bữa tiệc báo chí Nhà Trắng

Theo hồ sơ công khai và nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật, đối tượng bị tình nghi nổ súng tại bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tối 25/4 là Cole Tomas Allen, 31 tuổi, đến từ Torrance, miền Nam California.

Một quan chức khác cũng xác nhận với báo chí, rằng Allen là nghi phạm chính, đồng thời cho biết giới chức đang xin lệnh khám xét các địa điểm liên quan tại nơi cư trú của người này.

Công tố viên liên bang tại khu vực Columbia, Jeanine Pirro, cho biết nghi phạm bị truy tố với tội danh liên quan đến sử dụng súng và tấn công sĩ quan liên bang bằng vũ khí nguy hiểm. Giới chức xác nhận Allen mang theo súng săn, súng lục và nhiều dao khi xông vào khu vực kiểm soát.

"Người này có ý định gây ra càng nhiều tổn hại và thiệt hại", bà nói.

Giới chức trách chưa tiết lộ động cơ có thể xảy ra.

Theo hồ sơ LinkedIn, Allen tốt nghiệp Học viện Công nghệ California năm 2017 với bằng cử nhân kỹ thuật cơ khí, và nhận bằng thạc sĩ khoa học máy tính từ Đại học Tiểu bang California-Dominguez Hills vào năm ngoái.

Trong thời gian học tại Caltech, Allen từng được nhắc đến trên báo địa phương nhờ phát triển một nguyên mẫu phanh khẩn cấp cho xe lăn. Hồ sơ từ Ủy ban Bầu cử Liên bang cũng cho thấy người này từng quyên góp 25 USD cho chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris vào tháng 10/2024.

Ngoài ra, Allen từng được vinh danh là "Giáo viên của tháng" vào tháng 12/2024 tại C2 Education - một trung tâm chuyên luyện thi và tư vấn học thuật. Đại diện tổ chức này hiện chưa đưa ra bình luận.

Trên hồ sơ LinkedIn, Allen cũng tự mô tả mình là nhà phát triển trò chơi điện tử, đã phát hành một trò chơi độc lập có tên Bohrdom để bán trên nền tảng Steam với giá 1,99 USD. Trò chơi này được đăng ký nhãn hiệu từ năm 2018 và thuộc thể loại chiến đấu mang yếu tố khoa học.

Sau khi nghi phạm bị bắt, lực lượng cảnh sát địa phương và liên bang đã triển khai khám xét khu dân cư tại Torrance, nơi Allen được cho là sống cùng gia đình. Cuộc điều tra hiện vẫn đang được tiến hành.