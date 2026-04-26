Từ chiến dịch tranh cử đến nhiệm kỳ tổng thống Mỹ: Ông Trump nhiều lần đối mặt đe dọa an ninh

Tại một cuộc mít tinh tranh cử ở Butler, bang Pennsylvania vào tháng 7/2024, một tay súng đã nổ nhiều phát đạn về phía ông Trump, trong đó có một viên sượt qua tai. Các đặc vụ Mật vụ Mỹ lập tức lao lên sân khấu, che chắn và đưa ông rời khỏi khu vực trong bối cảnh tiếng súng tiếp tục vang lên.

Gần hai tháng sau, tháng 9/2024, ông Trump tiếp tục đối mặt với một vụ ám sát hụt khác tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida. Một nghi phạm phục kích đã bị ngăn chặn sau khi đặc vụ an ninh nổ súng, và tổng thống được đưa đến nơi an toàn mà không bị thương.

Tổng thống Trump: Không thể không lo lắng về các mối đe dọa an ninh

Phát biểu với báo chí sau sự cố mới nhất, ông Trump cho biết ông "không thể không lo lắng" về sự an toàn của bản thân khi đang tại nhiệm. "Tôi chỉ có thể tuyển chọn những người giỏi. Và họ đã hoàn thành công việc, lần này tốt hơn rất nhiều so với ở Butler", ông nói.

Tổng thống thừa nhận từng có những điểm yếu trong công tác an ninh tại sự kiện ở Butler, nhưng nhấn mạnh lực lượng an ninh đã xử lý "rất nhanh chóng" trong vụ việc lần này, khi nghi phạm bị khống chế trước khi có thể tiến xa hơn.

"Tối nay, họ đã xử lý mọi việc rất nhanh chóng", ông Trump nói.

"Tổng thống là một nghề nguy hiểm"

Khi được hỏi liệu ông có lo ngại về "bạo lực chính trị" nhắm vào mình hay không, Tổng thống Donald Trump nói rằng mặc dù ông lo ngại, nhưng ông không thể quá lo lắng vì làm tổng thống là "một nghề nguy hiểm".

"Tôi ở đây để làm nhiệm vụ. Đó là một phần của công việc. Nó nguy hiểm, tôi không thể tưởng tượng có nghề nào nguy hiểm hơn. Nhưng tôi yêu đất nước này, và tôi rất tự hào. Tôi rất tự hào về công việc mà chúng tôi đã làm", ông nói.

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cũng nhắc lại các vụ ám sát hụt trước đây, từ Butler (Pennsylvania) đến Palm Beach (Florida), cho rằng đây là những thách thức mà nền dân chủ Mỹ phải đối mặt.

"Như các bạn đã biết, đây không phải là lần đầu tiên trong vài năm qua nền cộng hòa của chúng ta bị tấn công. Ở Butler, Pennsylvania, chưa đầy hai năm trước, các bạn đều biết câu chuyện đó, và ở Palm Beach, Florida, vài tháng sau đó, tôi đã suýt nữa gặp phải điều đó, thực sự là vậy", ông Trump nói với các phóng viên.