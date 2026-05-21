Xe tải chở cát lật, vùi lấp người đi đường tử vong

Khoảng 16h, ôtô tải biển số Đăk Lăk chở cát chạy trên tuyến đường qua xã Ea Phê, gần đập Krông Buk Hạ. Khi đến đoạn cong ở buôn Puăn B, xe bất ngờ lật nghiêng về phía phải, hàng chục khối cát trên thùng đổ ập xuống đường, vùi lấp một người đang đi bộ.

Phát hiện vụ việc, hàng chục người dân dùng tay và cuốc đào bới cát để tìm người bị nạn. Sau khoảng 20 phút, nạn nhân được đưa ra ngoài nhưng đã tử vong.

Tại hiện trường, cabin ôtô tải nằm lật trước cổng một nhà dân, kính chắn gió vỡ vụn. Cát tràn vào sân, vùi lấp hai xe máy. Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực có mưa, mặt đường trơn trượt.

Theo nhân chứng, nạn nhân là người đàn ông 26 tuổi đang trên đường đi đổi bình nước uống về nhà thì gặp nạn. Người này có hai con nhỏ, hoàn cảnh khó khăn.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân tai nạn.