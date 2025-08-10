Hiện trạng tàu chở 3.800 tấn dầu cháy trên biển Côn Đảo

Tàu lai dắt Sky 1 của Công ty cổ phần dịch vụ - vận tải biển Hải Vân (Haivanship) phun nước làm mát khu vực phía đuôi tàu GT Unity rạng sáng 10/8.

Tàu gặp nạn quốc tịch Việt Nam, dài 117 m, rộng tối đa 17 m, trọng tải 7.631 tấn, chở 3.800 tấn dầu FO từ Malaysia về cảng Dung Quất (Quảng Ngãi), bốc cháy tại buồng máy khi đang ở vùng biển Côn Đảo, cách Vũng Tàu hơn 350 km, trưa 8/8. Lúc này trên tàu có 20 thuyền viên.

Rời cảng Cái Mép - Thị Vải đêm 8/8, nhưng do sóng lớn, sau hơn một ngày tàu Sky 1 mới tới hiện trường. Khi tiếp cận, tàu GT Unity còn bốc khói âm ỉ. Các thuyền viên tàu cứu hộ kích hoạt hệ thống phun nước công suất lớn làm mát khu vực cháy của tàu gặp sự cố.

Các thuyền viên tàu Sky 1 đeo mặt nạ chống độc, được trang bị bình phun cứu hỏa tiến vào cabin tàu GT Unity kiểm tra.

Hành lang, phòng ngủ, bếp, nhà ăn và phòng câu lạc bộ trên tàu bị lửa thiêu rụi.

Toàn bộ vách, trần và nội thất trong một khoang cháy xém, ám khói đen.

Nhiều đồ đạc vương vãi, hư hại ở khu vực buồng lái.

Vách ngoài khoang trên tàu bị cháy bong tróc sơn, thiết bị inox ám khói đen sau sự cố.

Nắp hầm kỹ thuật trên tàu hư hỏng, bong tróc sơn.

Đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải biển Hải Vân (Haivanship) cho hay hầm chứa dầu không bị ảnh hưởng.

Tàu Sky 1 vẫn duy trì phun nước làm mát khu vực cabin ngăn nguy cơ cháy bùng phát trở lại, do nhiệt độ tại điểm hỏa hoạn còn cao. Khi sự cố được kiểm soát hoàn toàn, tàu GT Unity sẽ được kéo về cảng ở Vũng Tàu để xử lý sau sự cố.

Trước đó, sau khi xảy ra hoả hoạn, trưa 8/8, 20 thuyền viên đã được chuyển sang tàu mang quốc tịch Liberia chạy ngang qua khu vực. Trong số các thuyền viên, một người bị bỏng nặng.

Đến tối cùng ngày, toàn bộ thuyền viên được chuyển sang tàu SAR 413 (thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam) đưa về bờ lúc 3h ngày 9/8.