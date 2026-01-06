Thái Lan tuyên bố phát hiện trung tâm lừa đảo đang xây ở Campuchia

Trung tướng Jirabhob Bhuridej, phó chỉ huy Trung tâm Chống lừa đảo Công nghệ cao Thái Lan (ACSC) ngày 5/1 thông báo phát hiện khu phức hợp nằm ở thành phố Malai, cách thị trấn biên giới Poipet của Campuchia khoảng 50 km, đối diện tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan.

Cơ sở này đang trong giai đoạn xây dựng một phần, gồm các tòa nhà hai tầng với khu vực vận hành và khu sinh hoạt tách biệt, nằm gần công viên Malai.

"Bên trong có lao động đến từ nhiều quốc gia, trong đó có người Thái, Ấn Độ và Indonesia, còn đội ngũ giám sát chủ yếu là công dân Trung Quốc", tướng Jirabhob cho biết.

Cơ sở bị nghi là trung tâm lừa đảo đang được xây tại Malai, Campuchia. Ảnh: ACSC

Bangkok cho biết ổ lừa đảo này bị phát hiện sau nỗ lực phối hợp giữa Thái Lan, Trung Quốc và Myanmar nhằm triệt phá các mạng lưới lừa đảo trực tuyến dọc biên giới.

Tướng Jirabhob nói các tổ chức tội phạm lừa đảo trực tuyến đã lùi sâu hơn vào lãnh thổ Campuchia sau khi xung đột biên giới Bangkok - Phnom Penh nổ ra hồi tháng trước. Ông cảnh báo vấn nạn lừa đảo đang ngày càng nghiêm trọng, phức tạp và ACSC đang hành động nhanh chóng để ngăn nhiều người trở thành nạn nhân.

Campuchia chưa lên tiếng về thông tin này.

Trong giai đoạn từ ngày 28/12/2025 đến ngày 3/1, cảnh sát Thái Lan đã ghi nhận 6.369 vụ lừa đảo, với tổng thiệt hại vượt 220 triệu baht (7 triệu USD), ông Jirabhob cho hay.

Theo ACSC, các nhóm lừa đảo trong thời gian tới sẽ lợi dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng phương thức hoạt động tinh vi hơn, nhắm mục tiêu nạn nhân chính xác hơn.