Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Phát hiện đạn cối, rocket trong rẫy keo

Sự kiện: Thời sự

Quảng Ngãi - Người dân làm rẫy thấy đạn rocket 76 mm, đạn cối 81 mm và bom 50 kg, báo quân đội tới thu gom vào chiều 6/1.

Các loại vũ khí tồn sót sau chiến tranh được Ban Chỉ huy Quân sự xã Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi, khoanh vùng bảo vệ, thu gom, sau khi người dân thấy trong quá trình canh tác lúa, keo. Trong đó, quả bom 50 kg chưa xác định chủng loại nhưng được đánh giá có sức sát thương nặng.

Các lực lượng khiêng quả bom từ ruộng để đưa vào thùng xốp. Ảnh: Trọng Quốc

Các lực lượng khiêng quả bom từ ruộng để đưa vào thùng xốp. Ảnh: Trọng Quốc

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Đức Phổ đã cử cán bộ kỹ thuật đến tăng cường để đảm bảo an toàn. Theo phương án được duyệt, bom, đạn được khiêng bằng cán sau đó đặt vào thùng xốp có chứa cát mịn nhằm chống va đập, rồi chở bằng xe về địa điểm tập kết chờ tiêu hủy.

Quảng Ngãi là địa phương có nhiều bom mìn tồn sót sau chiến tranh. Gần đây nhất, tháng 9/2025, một nhân viên môi trường ở xã Nghĩa Hành phát hiện đạn pháo 105 mm khi đang dọn cây.

Phát hiện quả bom ‘khủng’ nặng 334kg khi đi câu cá
Phát hiện quả bom ‘khủng’ nặng 334kg khi đi câu cá

Trong lúc đi câu cá, một người dân tại Đắk Lắk tá hỏa phát hiện quả bom dài 1,2m, nặng 334kg nằm lộ thiên ngay sát mép suối.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phạm Linh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/01/2026 18:29 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Thời sự Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN