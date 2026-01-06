Xôn xao câu chuyện thu hơn 11 triệu đồng trong vài giờ chăm sóc người bệnh tại nhà

Theo nội dung đơn gửi PV Báo Sức khỏe và Đời sống và thông tin đăng tải trên mạng xã hội, tối 3/1, gia đình chị V.T.T. (trú xã An Châu, Nghệ An) liên hệ cơ sở chăm sóc sức khỏe tại nhà và vận chuyển cấp cứu Diễn Châu để hỗ trợ chăm sóc bà nội là bà P.T.D. (SN 1947), trong tình trạng sức khỏe yếu. Nhân viên của đơn vị này sau đó có mặt tại nhà riêng của gia đình ở xã Đông Thành để kiểm tra, theo dõi và thực hiện các biện pháp hỗ trợ.

Nội dung phán ánh của người dân.

Gia đình cho biết, trong khoảng thời gian từ 19h đến khoảng 22h cùng ngày, phía cơ sở dịch vụ yêu cầu thanh toán tổng số tiền 11,2 triệu đồng, gồm cả tiền mặt và chuyển khoản. Các khoản chi được thông báo bao gồm tiền thuê máy thở, thuốc trợ tim, vật tư y tế và một khoản được giải thích là "thuốc phòng hơi lạnh" giá 4 triệu đồng.

Sau khi người bệnh không qua khỏi và gia đình hoàn tất việc mai táng, người nhà cho rằng một số nội dung trong hóa đơn chưa được giải thích rõ ràng, đặc biệt liên quan đến tên thuốc, công dụng và mức giá. Gia đình đã liên hệ với chủ cơ sở dịch vụ để đề nghị làm rõ, song hai bên không đạt được sự thống nhất.

Ngày 6/1, đại diện gia đình gửi đơn đến Công an xã Đông Thành, đề nghị làm rõ dấu hiệu trục lợi trong hoạt động khám, chữa bệnh tại nhà; đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng kiểm tra điều kiện hành nghề, danh mục thuốc, vật tư y tế và việc thu - chi tài chính của đơn vị cung cấp dịch vụ.

Trao đổi với phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống, ông Nguyễn Thế Bắc, đại diện đơn vị vận chuyển cấp cứu, chăm sóc sức khỏe tại nhà (đóng tại xã Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, các khoản chi phí đã được trao đổi, thống nhất với gia đình người bệnh. Theo ông Bắc, người trực tiếp làm việc và đưa ra các quyết định trong suốt quá trình là em gái của bà T.

Ông Bắc cho hay, thời điểm tiếp cận, bệnh nhân trong tình trạng rất yếu, gia đình có nguyện vọng duy trì sự sống để chờ người thân về. Sau khi bệnh nhân không qua khỏi, trung tâm có tư vấn sử dụng formol nhằm làm chậm quá trình phân hủy thi thể. Về khoản phí 4 triệu đồng cho dịch vụ này, đại diện trung tâm cho rằng đây là mức giá phổ biến trong các dịch vụ tang lễ hiện nay và đã được người nhà đồng ý.

Ông Bắc cho rằng, việc khiếu nại có thể xuất phát từ sự thiếu thống nhất trong nội bộ gia đình, đồng thời khẳng định đơn vị sẵn sàng đối thoại, giải quyết trên tinh thần thiện chí.

Về pháp lý, ông Bắc cho biết, cơ sở được Sở Y tế Nghệ An cấp phép hoạt động trong lĩnh vực "chăm sóc sức khỏe tại nhà", đã hoạt động khoảng 5 - 7 năm. Đối tượng phục vụ chủ yếu là người cao tuổi, bệnh nhân nặng có nhu cầu chăm sóc tại nhà.

Theo ông Bắc, trong trường hợp gia đình có nhu cầu bác sĩ thăm khám, đơn vị sẽ kết nối, mời bác sĩ chuyên môn tuyến trên để tham gia hỗ trợ ngoài giờ hành chính, trên cơ sở thỏa thuận trực tiếp với gia đình người bệnh, phù hợp với quy định hành nghề hiện hành.

Thông tin PV có được, Sở Y tế Nghệ An đã nắm được thông tin phản ánh của người dân và đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để xác minh, làm rõ. Đồng thời, qua rà soát hồ sơ quản lý, cơ sở được phản ánh chưa được Sở Y tế cấp phép hoạt động theo quy định.