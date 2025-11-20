Hiện trạng đèo Mimosa bị xé toạc, chia cắt giao thông

Bấm để lật

Đoạn đèo Mimosa trên quốc lộ 20 qua phường Xuân Hương - Đà Lạt sau sạt lở, sáng 20/11. Từ trên cao, kết cấu đường nhựa biến mất, để lại một vết sạt lớn ước tính rộng 50 m, sâu gần 30 m.

Khối đất đá từ trên cao trượt xuống, kéo đổ cây cối, tạo thành dòng kéo dài hàng trăm m xuống phía taluy âm.

Đoạn nền đường nhựa bị gãy đổ, sụp hoàn toàn. Khuya hôm qua, lúc sự cố xảy ra, xe khách của Công ty Phương Trang chạy qua thì bánh trước sụp xuống mép hố, nằm chênh vênh ngay sát vực.

Đất đá, nhựa mặt đường bị cuốn trôi hàng trăm mét xuống vực sâu.

Tại vị trí sạt lở, trước đó 2 ngày đã xuất hiện dấu hiệu sạt, cơ quan chức năng gia cố bằng cừ thép nhưng không giữ được nền đất.

Sạt lở khiến nhiều cây thông ở phía mép đường phía taluy dương xuống vực. Đến sáng nay một số cây khác ở khu vực lân cận được cưa hạ.

Kỹ sư tiến hành khảo sát địa hình phục vụ cho việc lên phương án khắc phục sạt lở.

Công nhân xử lý cáp viễn thông bị ảnh hưởng bởi sự cố sạt lở.

Đèo Mimosa là một trong nhiều đèo ở cửa ngõ Đà Lạt bị sạt lở. Ảnh: Tâm Thảo

Đèo Mimosa dài 11 km trên quốc lộ 20, là cửa ngõ phía Nam vào Đà Lạt cùng với đèo Prenn và Sacom. Những ngày gần đây, nhiều tuyến quanh Đà Lạt liên tục sạt lở: đèo Prenn gần thác Datanla bị xói lở, quốc lộ 20 đoạn cầu treo đèo D’ran lún nứt, đèo Ngoạn Mục và Khánh Lê cũng ghi nhận sạt trượt, gây khó khăn cho việc đi lại giữa Nha Trang và Đà Lạt.

Hiện phương tiện có thể đi vòng qua đèo Tà Nung (Tỉnh lộ 725), song quãng đường tăng thêm 30-35 km.