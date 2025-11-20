Đèo Mimosa bị đứt đôi, đi Đà Lạt cũ bằng đường nào?

Sáng 20-11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã phát đi thông báo phân luồng, tổ chức giao thông quốc lộ 20 (đèo Mimosa) thuộc phường Xuân Hương – Đà Lạt trong thời gian sửa chữa, khắc phục sự cố đèo Mimosa bị đứt đôi.

Đoạn đường bị đứt đôi, chia cắt hoàn toàn.

Theo đó, vào khoảng 23 giờ ngày 19-11 tại km226+700 quốc lộ 20 (đèo Mimosa) bị sạt lở, đứt gãy toàn bộ kết cấu nền, mặt đường với chiều dài khoảng 70m, sâu khoảng 40m, người và các phương tiện không thể lưu thông.

Hiện nay, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan tổ chức hướng dẫn, phân luồng giao thông khu vực trên. Để đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện giao thông, Sở Xây dựng thông báo: Cấm người và các phương tiện lưu thông qua đoạn km226+500 - km226+800 quốc lộ 20 (đèo Mimosa).

Toàn cảnh đoạn đèo bị đứt đôi.

Phân luồng, tổ chức giao thông như sau:

Đối với các phương tiện lưu thông từ xã Đức Trọng đến thành phố Đà Lạt (cũ) theo hai hướng: Hướng 1 tất cả các phương tiện lưu thông từ vòng xoay Liên Khương (km203+400, quốc lộ 20) vào quốc lộ 27 (km174+000, quốc lộ 27) đến km164+100 quốc lộ 27 (ngã ba cửa rừng) rẽ vào đường ĐT.725 (km31+00) và di chuyển đến thành phố Đà Lạt (cũ) và ngược lại.

Hướng 2: Đối với các phương tiện (trừ xe ô tô tải có trọng tải lớn hơn 3,5 tấn) lưu thông trên cao tốc Liên Khương – Prenn, rẽ vào đường Sacom Tuyền Lâm và di chuyển đến thành phố Đà Lạt (cũ) và ngược lại.

Xe cẩu đến hiện trường kéo xe khách khỏi khu vực nguy hiểm.

Đối với các phương tiện từ xã Đinh Văn Lâm Hà đến thành phố Đà Lạt (cũ) và ngược lại: Các phương tiện lưu thông đến km164+100 quốc lộ 27 (ngã ba cửa rừng) rẽ vào đường ĐT.725 và di chuyển đến thành phố Đà Lạt (cũ).

Đối với các phương tiện từ xã Đơn Dương, xã Hiệp Thạnh đến thành phố Đà Lạt (cũ) và ngược lại: Các phương tiện lưu thông từ ngã 3 Phi Nôm đi quốc lộ 27 đến km164+100 quốc lộ 27 (ngã ba cửa rừng) rẽ vào đường ĐT.725 (km31+00) và di chuyển đến thành phố Đà Lạt (cũ)

Thời gian phân luồng bắt đầu từ 0 giờ ngày 20-11 đến khi có thông báo mới của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng.

Như PLO đã thông tin, đêm 19-11, một đoạn đèo Mimosa bị đứt đôi, thời điểm trên có một xe khách vừa di chuyển đến và phần đầu xe lơ lửng giữa hố sâu nguy hiểm, chia cắt hoàn toàn. Rất may thời điểm trên chỉ có tài xế, không có hành khách. Lực lượng cứu hộ đã điều xe cẩu đến kéo chiếc xe khách nói trên lùi về khoảng cách an toàn.