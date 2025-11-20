Đèo Mimosa nứt toác, suýt cuốn ôtô khách xuống vực

Khoảng 23h, xe khách của Công ty Phương Trang chạy qua khu vực đèo Mimosa thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt thì bánh trước sụp xuống mép hố, nằm chênh vênh ngay sát vực.

Ôtô khách nằm mấp mé hố sâu sau sạt lở đèo. Ảnh: Người dân cung cấp

Thời điểm này trời mưa, mặt đường trơn và tầm nhìn hạn chế. Đại diện UBND phường Xuân Hương cho biết trên xe chỉ có tài xế và người này kịp thoát ra ngoài.

Khu vực sạt lở cách điểm cây đổ chiều cùng ngày khoảng một km. Chính quyền đã đóng đèo Mimosa, đồng thời tìm phương án cẩu xe khách ra khỏi vị trí nguy hiểm. Gần hai ngày trước, tuyến đèo này cũng xảy ra sạt lở.

Xe cẩu tới di dời xe khách khỏi miệng hố. Ảnh: Người dân cung cấp

Đèo Mimosa dài 11 km trên quốc lộ 20, là cửa ngõ phía nam vào Đà Lạt, bên cạnh đèo Prenn và Sacom (cấm xe tải). Những ngày qua, nhiều tuyến quanh Đà Lạt liên tục sạt lở: đèo Prenn gần thác Datanla bị xói lở dài, quốc lộ 20 đoạn cầu treo đèo D’ran lún nứt, đèo Ngoạn Mục (quốc lộ 27) và đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C) cũng sạt lở, gây khó khăn cho việc đi lại giữa Nha Trang và Đà Lạt.

Phương tiện hiện có thể đi vòng qua đèo Tà Nung (tỉnh lộ 725), song quãng đường tăng 30-35 km.

Đèo Mimosa là một trong nhiều đèo ở cửa ngõ Đà Lạt bị sạt lở. Ảnh: Tâm Thảo