Hơn 200 bộ hài cốt đã được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 5/8, Bộ Tư lệnh TPHCM đã thông tin về kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, trong ngày 5/8, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí tìm kiếm thứ 2 (Khu B) trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng.

Đã quy tập được 209 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: P.Thương.

Các lực lượng đã tiếp tục di dời và mở rộng phạm vi tìm kiếm tại rãnh mộ thuộc Khu B với khối lượng hơn 300 m³ đất, nhằm tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Đây là khu vực đồi đất được đắp trong quá trình cải tạo công viên nên khối lượng đất cần xử lý rất lớn.

Để đẩy nhanh tiến độ, Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục huy động 3 cuốc và 1 xe ben vận chuyển đất, tổ chức thi công liên tục trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả, trong ngày lực lượng tìm kiếm đã quy tập được 12 bộ hài cốt liệt sĩ và có 7 bộ có di vật kèm theo tại Khu B.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 5/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và quy tập được 209 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 183 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ; 6 vị trí mộ tập thể, quy tập được 26 bộ hài cốt liệt sĩ (2 vị trí tại Khu A; 4 vị trí tại Khu B).