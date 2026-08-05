Hai phương án nghỉ Tết Đinh Mùi

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các cơ quan, bộ ngành lấy ý kiến phương án nghỉ Tết Đinh Mùi và Quốc khánh năm 2027.

Cơ quan soạn thảo đề xuất hai phương án, một là nghỉ 5 ngày theo quy định gồm hai ngày trước Tết và ba ngày sau Tết. Lịch nghỉ từ thứ năm ngày 4/2/2027 đến hết thứ tư ngày 10/2/2027, tức 28 tháng chạp năm Bính Ngọ đến hết mùng 5 tháng giêng Đinh Mùi. Công chức, viên chức đi làm trở lại vào ngày mùng 6 Tết. Cộng thêm hai ngày nghỉ hàng tuần, tổng số ngày nghỉ là 7.

Phương án 1 nghỉ Tết Đinh Mùi. Đồ họa: Tạ Lư

Phương án hai là nghỉ một ngày trước và bốn ngày sau Tết, hoán đổi ngày làm việc thứ sáu 5/2/2027 sang ngày nghỉ hàng tuần thứ bảy 27/2/2027. Lịch nghỉ kéo dài từ thứ sáu ngày 5/2/2027 đến hết chủ nhật ngày 14/2/2027, tức 29 tháng chạp Bính Ngọ đến hết ngày 9 tháng giêng năm Đinh Mùi. Công chức, viên chức đi làm trở lại vào ngày mùng 10 tháng giêng.

Với phương án này, kỳ nghỉ kéo dài 10 ngày liên tục, gồm 5 ngày chính thức, bốn ngày nghỉ hàng tuần của hai tuần liên tiếp và một ngày hoán đổi.

Phương án 2 nghỉ Tết Đinh Mùi. Đồ họa: Tạ Lư

Cơ quan soạn thảo đề xuất phương án đầu tiên bởi thời gian nghỉ kéo giãn tạo điều kiện cho người dân đi lại, có thêm thời gian sắm Tết. Với phương án hai nghỉ từ 29 Tết, nhu cầu đi lại tập trung trong thời gian ngắn sẽ gia tăng áp lực với giao thông vận tải, nhất là tại các đô thị lớn.

Với doanh nghiệp, người sử dụng lao động có thể lựa chọn cho lao động nghỉ một ngày cuối năm Bính Ngọ và bốn ngày đầu năm Đinh Mùi; hoặc hai ngày cuối năm Bính Ngọ và ba ngày đầu năm Đinh Mùi; hoặc ba ngày cuối năm Bính Ngọ và hai ngày đầu năm Đinh Mùi, thông báo trước 30 ngày cho lao động biết.

Dịp Quốc khánh 2027, công chức, viên chức nghỉ hai ngày theo quy định gồm chính lễ và ngày liền kề sau, tức 2/9 và 3/9/2027. Cộng hai ngày cuối tuần, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày từ 2/9 đến hết 5/9.

Bạn chọn phương án nghỉ Tết nào? Nghỉ 7 ngày, từ 28 tháng chạp Bính Ngọ đến hết mùng 5 tháng giêng Đinh Mùi Nghỉ 10 ngày, từ 29 tháng chạp Bính Ngọ đến hết mùng 9 tháng giêng Đinh Mùi BÌNH CHỌN Xem kết quả

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