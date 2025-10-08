Đêm trắng chạy lũ của người Thái Nguyên

Mực nước sông Cầu tại trạm Gia Bảy sáng nay 29,9 m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử Yagi năm 2024 là 1,09 m khiến hàng nghìn hộ dân ngập sâu. Hàng loạt phường trung tâm như Nam Cường, Phan Đình Phùng, Gia Sàng, Tích Lương, Linh Sơn, Quan Triều... ngập trên một mét.

Điện mất, trung tâm Thái Nguyên chìm trong bóng tối. Khuya qua, trời không mưa, nhưng lượng mưa ghi nhận từ đêm 6/10 đến ngày 7/10 ở Thái Nguyên phổ biến 250-400 mm, có nơi trên 500 mm, như: Hóa Thượng 562 mm; Sông Cầu 525 mm; Đồng Quang 480 mm; Quan Triều 433 mm; Nam Hòa 478 mm, Tràng Xá 423 mm.

Người dân Thái Nguyên mò mẫm trong nước lụt di tản đồ đạc hoặc lấy nước sạch về dùng.

Anh Lê Duy Khắc, 38 tuổi, ở trung tâm tỉnh Thái Nguyên, cho biết nước sông Cầu tràn vào trong đêm qua khiến lụt dâng cao hơn một mét so với trưa cùng ngày. So sánh với lũ sau bão Yagi năm 2024, anh nói nhà họ hàng ở khu vực cao không bị ngập, còn năm nay nước tràn qua nhà hơn một mét.

Nhiều gia đình đóng cửa cuốn ngăn nước vào nhà, chuyển toàn bộ sinh hoạt lên tầng hai.

Trong đêm, lực lượng chức năng dùng xuồng cứu hộ tiếp cận các khu dân cư ngập sâu để hỗ trợ sơ tán dân.

Quân khu 1, Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh Thái Nguyên huy động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ, dân quân, thanh niên... cùng xuồng máy di dời người và tài sản khỏi vùng nguy hiểm.

Rạng sáng, trời lại mưa lớn, người dân lại nơm nớp lo nước lên cao. Tại các nút giao, khu vực cầu cống, nước chảy xiết, giao thông tê liệt.

Xe máy, ôtô tập trung tại một số điểm cao ven đường. Thái Nguyên hứng chịu mưa lũ 40 năm xảy đến một lần, nhiều đoàn cứu hộ các tỉnh miền Bắc, miền Trung đang lên đường hỗ trợ địa phương.

Sáng nay, trời tạnh ráo, nước vẫn ngập nóc nhà cấp bốn tại tổ dân phố Văn Thánh, phường Linh Sơn.

Người dân tổ dân phố Văn Thánh cho biết nước rút khoảng 20 cm so với đêm qua song rất chậm. Thống kê sơ bộ đến sáng 8/10, Thái Nguyên ghi nhận 4 người chết, 2 người mất tích, 2 người bị thương. Hơn 5.400 ngôi nhà bị cô lập, trong đó 490 nhà đã được di dời.

Do còn mưa và mức lũ đang rất cao, ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên dự báo kéo dài trong 3-4 ngày tới.