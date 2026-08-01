Hàng nghìn phương tiện ùn ứ trên cầu Vĩnh Tuy

Từ khoảng 16h30, nhiều khu vực ở Hà Nội mưa lớn, nhưng không liên tục. Khu vực phường Long Biên, mưa vào đúng giờ tan công sở khiến các tuyến đường từ khu đô thị Times City sang Long Biên ùn ứ.

Tại nút giao Cổ Linh với vành đai 2 (lối xuống khỏi cầu Vĩnh Tuy), nước ngập tới nửa bánh xe. Dòng phương tiện từ trung tâm Thủ đô sang Long Biên ùn ứ kéo dài hàng km. Ở làn ôtô, rất nhiều người ra khỏi xe chờ đợi.

Dòng phương tiện nối đuôi nhau trên cầu Vĩnh Tuy, lúc 21h. Ảnh: Việt An

Từ chỗ làm ở Ngã Tư Sở trở về nhà ở phường Việt Hưng, anh Nguyễn Tú Tài cho biết mất gần một tiếng mới di chuyển qua hết cầu Vĩnh Tuy.

Dù đến 20h, nước ngập phía Cổ Linh đã rút, song hàng nghìn phương tiện, chủ yếu là ôtô vẫn gặp nhiều khó khăn khi di chuyển do lòng đường bị thu hẹp phục vụ thi công hầm chui ở nút giao Cổ Linh - vành đai 2.

Nhiều tuyến đường vệ tinh xung quanh, đặc biệt là hướng ra quốc lộ 5, cũng ken đặc ôtô, xe máy. Tới 21h30, các phương tiện vẫn nối đuôi nhau di chuyển qua nút giao Cổ Linh, đoạn trước trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên.

Lòng đường bị thu hẹp do đang trong quá trình thi công hầm chui nút giao Cổ Linh. Ảnh: Việt An

Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc mưa nhiều do ảnh hưởng của rãnh áp thấp. Theo dữ liệu từ các trạm đo lượng mưa tự động, chiều 31/7, Long Biên mưa 115 mm. Nhiều khu vực khác cũng mưa lớn như Gia Lâm 71 mm, Yên Sở 55 mm, Hoàng Mai 41,5 mm...

Hà Nội xuất hiện một số điểm ngập như đường Đỗ Mười đoạn qua khu đô thị Gamuda, một số tuyến đường trong khu vực Học viện Nông nghiệp Việt Nam...

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, mưa lớn với cường độ cao trong thời gian ngắn vượt quá khả năng tiêu thoát tức thời của một số khu vực trũng thấp nên vẫn xuất hiện điểm ngập cục bộ. Tuy nhiên, phần lớn điểm ngập đã rút sau khi mưa giảm và hệ thống bơm được vận hành liên tục.

Cầu Vĩnh bắc qua sông Hồng, nối phường Vĩnh Tuy với phường Long Biên. Ảnh: Gmap