Houthi bác việc thu phí ở Biển Đỏ, tàu hàng bị tấn công ngoài khơi Oman

Hãng thông tấn Al Jazeera hôm nay (1/8) dẫn thông cáo từ Trung tâm điều phối hoạt động nhân đạo (HOCC) của nhóm vũ trang Houthi khẳng định việc đi qua Biển Đỏ là hoàn toàn miễn phí, đồng thời tuyên bố bất kỳ bên nào đưa ra yêu cầu thu phí đều không đại diện cho Yemen hoặc HOCC.

Các thành viên lực lượng Houthi tại một sự kiện ở Yemen vào năm 2024. Ảnh: THX

Đoạn trích trong thông cáo viết: “Chúng tôi kêu gọi các công ty vận tải biển không thực hiện việc thanh toán hoặc cung cấp thông tin nào cho các bên không được ủy quyền”.

Tuyên bố trên được HOCC đưa ra chỉ vài ngày sau khi một số nguồn tin trong khu vực tiết lộ lực lượng Houthi đang xem xét việc thu phí đối với các tàu thuyền đi qua khu vực eo biển Bab al-Mandeb ở phía nam Biển Đỏ, chỉ một tuần sau khi nhóm này tuyên bố phong tỏa tuyến đường biển đối với Ảrập Xêút.

Tàu hàng bị tấn công ngoài khơi Oman

Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) ngày 1/8 cho biết đã nhận được báo cáo về việc một tàu chở dầu “bị một loại đạn chưa xác định tấn công” ở khu vực ngoài khơi Oman.

Vị trí con tàu bị tấn công ở ngoài khơi Oman. Ảnh: UKMTO

“Chúng tôi đã nhận được thông báo về vụ việc ở vị trí cách khu vực Lima, Oman khoảng 11 hải lý. Con tàu bị tấn công bởi một loại đạn chưa xác định, gây hư hại cho buồng động cơ. Con tàu rơi vào tình trạng không thể điều khiển và lực lượng tuần duyên trong khu vực đã được thông báo… Các tàu dân sự được khuyến cáo nên thận trọng di chuyển và báo cáo bất kỳ hoạt động bất thường nào cho chúng tôi”, thông cáo của UKMTO trên mạng xã hội X viết.