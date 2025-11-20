Hồ chứa hơn 1 triệu m³ bị xói lở thân đập, đặc công nước ứng cứu khẩn cấp

Ngày 19/11, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo việc khắc phục sự cố xói mòn, sạt lở thân đập hồ thủy lợi Nước Ngọt tại xã Vĩnh Hải.

Hồ Nước Ngọt có dung tích thiết kế 1,81 triệu m³, nằm trong rừng Vườn quốc gia Núi Chúa – Phước Bình, cung cấp nước sinh hoạt cho hàng ngàn hộ dân và tưới tiêu khoảng 120ha cây trồng ở xã Vĩnh Hải.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tình trạng xói mòn, sạt lở thân đập hồ thủy lợi Nước Ngọt. Ảnh: X.N

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa), xói mòn và sạt lở thân đập xuất hiện khi lượng nước từ thượng nguồn tăng đột biến lên khoảng 2.000 m³/giây, gấp 5 lần lưu lượng xả tối đa theo thiết kế (418 m³/giây). Nước tràn qua mặt đập, gây xói mòn và sạt lở khoảng 150 m dọc thân đập.

Sau khi phát hiện sự cố, đơn vị chuyên môn đã khoanh vùng khu vực xói mòn, sạt lở và huy động lực lượng phủ bạt, đắp bao cát để gia cố tạm thời. Hiện mực nước hồ còn khoảng 1,2 triệu m³. Đơn vị quản lý đang tiếp tục xả nước để giảm xuống dưới 1,1 triệu m³ và trực theo dõi 24/24 để kịp thời xử lý nếu phát sinh diễn biến mới.

Lực lượng đặc công nước hỗ trợ khẩn cấp xử lý xói mòn, sạt lở tại hồ nước. Ảnh: N.X

Để sớm khắc phục sự cố, UBND xã Vĩnh Hải đã đề nghị Lữ đoàn Đặc công nước 5 (Binh chủng Đặc công) hỗ trợ khẩn cấp. Đơn vị này lập tức huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng trang thiết bị đắp bao đất, gia cố các vị trí xung yếu trên bờ đập nhằm ngăn nguy cơ vỡ đập. Các chiến sĩ cũng mở kênh thoát nước và phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra toàn bộ khu vực.

Đơn vị chuyên môn phủ bạt, đắp bao cát, gia cố tạm thời khu vực bị xói mòn, sạt lở. Ảnh: N.X

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo từ đơn vị quản lý, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành yêu cầu Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Ninh Thuận duy trì lực lượng trực theo dõi an toàn hồ đập. Đơn vị thi công phải tiếp tục gia cố các vị trí xung yếu, hạ mực nước hồ xuống mức an toàn và tính toán phương án xả nước để vẫn đảm bảo nguồn nước cho sản xuất, sinh hoạt.

Ông cũng giao UBND tỉnh cùng đơn vị quản lý hồ nghiên cứu, tham mưu phương án sửa chữa nhằm khắc phục triệt để sự cố.