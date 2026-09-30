Ông Medvedev cảnh báo về một cuộc xung đột toàn cầu mới

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh AP

"Khả năng đẩy thế giới vào một cuộc xung đột mới hiện nay là cao nhất kể từ năm 1945", ông Medvedev viết trên kênh Telegram của mình, đồng thời chỉ trích lập trường bài Nga của các chính trị gia châu Âu.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov tuyên bố rằng, Châu Âu đang tiến hành một cuộc chiến chống lại Nga, đây là chuyện chắc chắn.

"Việc châu Âu đang tiến hành cuộc chiến chống lại chúng tôi là điều mà tôi không có chút hoài nghi nào, chúng tôi đã nói về việc này từ lâu rồi", ông phát biểu trước các nhà báo bên lề câu lạc bộ thảo luận Valdai, khi trả lời câu hỏi của nhà báo Steve Rosenberg từ hãng BBC về việc liệu Nga có đang tiến hành một "cuộc chiến hỗn hợp" chống lại các quốc gia châu Âu hay không.

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng Nga đang tiêu diệt các máy bay không người lái và tên lửa mà Anh cũng như lục địa châu Âu cung cấp cho Ukraine.