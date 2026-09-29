Bà Hồng Ngọc đòi ông Chiêm Quốc Thái chia 454 tỷ, tòa chấp nhận 730 triệu đồng

Tối 29/9, sau nhiều giờ xét xử, TAND Khu vực 2 TP HCM ra phán quyết đối với tranh chấp tài sản giữa bà Vũ Thụy Hồng Ngọc, 48 tuổi, và bác sĩ Chiêm Quốc Thái, 52 tuổi.

HĐXX xác định bà Ngọc và ông Thái từng đăng ký kết hôn tại Mỹ và làm thủ tục ghi chú kết hôn tại Việt Nam. Tuy nhiên, quan hệ này sau đó bị tòa án Mỹ tuyên vô hiệu và không được tòa án Việt Nam công nhận, nên không phát sinh quan hệ tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

Tòa cũng cho rằng việc hai người chung sống như vợ chồng không được pháp luật công nhận là hôn nhân thực tế. Vì vậy, tranh chấp tài sản giữa hai bên được giải quyết theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Đối với yêu cầu chia hơn 454 tỷ đồng của bà Ngọc, HĐXX chỉ chấp nhận khoản 743 triệu đồng liên quan việc thanh toán tiền mua hai căn hộ.

Theo tòa, hồ sơ có phiếu thanh toán thể hiện bà Ngọc đã nộp khoản tiền này. Ông Thái cho rằng tiền do mình đưa và chỉ nhờ bà Ngọc thanh toán giúp nhưng không được HĐXX chấp nhận, nên phải hoàn trả 743 triệu đồng cho bà.

Với các bất động sản còn lại, tòa cho rằng không có cơ sở xác định bà Ngọc góp tiền hoặc công sức tạo lập nên bác yêu cầu chia. Các khoản tiền trong tài khoản cũng được xác định là tài sản cá nhân của ông Thái, không có căn cứ phân chia.

HĐXX đồng thời đình chỉ giải quyết yêu cầu chia tiền trong ba tài khoản thuộc sở hữu của Bệnh viện Việt Mỹ, các bất động sản của bệnh viện và ba ôtô do bà Ngọc đã rút các yêu cầu này.

Buộc bà Ngọc trả ông Thái hơn 301.900 USD

Đối với yêu cầu phản tố của ông Thái, tòa chấp nhận một phần, buộc bà Ngọc hoàn trả hơn 301.900 USD.

Bà Ngọc cho rằng đây là tiền ông Thái ủy quyền cho mình rút để mua nhà cho em gái ông tại Mỹ, song HĐXX xác định bà không đưa ra được chứng cứ chứng minh.

Riêng khoản 8 tỷ đồng ông Thái từng ủy quyền cho bà Ngọc rút và toàn quyền sử dụng, tòa không chấp nhận yêu cầu đòi lại.

HĐXX cũng bác yêu cầu tính lãi chậm trả đối với khoản tiền bà Ngọc phải hoàn trả và yêu cầu buộc bà bồi thường 8 tỷ đồng. Ông Thái cho rằng khoản thiệt hại này phát sinh do bà Ngọc yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, phong tỏa tài khoản khiến ông phải bồi thường cho đối tác.

Bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật. Các bên chưa cho biết có kháng cáo hay không.

Ông Chiêm Quốc Thái tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Theo hồ sơ, bà Ngọc và ông Thái đăng ký kết hôn tại Mỹ năm 2011, đến năm 2015 làm thủ tục ghi chú kết hôn tại Sở Tư pháp TP HCM. Cuối năm 2015, bà Ngọc khởi kiện yêu cầu ly hôn, chia tài sản. Ông Thái sau đó khởi kiện tại Mỹ, yêu cầu tuyên hôn nhân vô hiệu.

Năm 2022, TAND Cấp cao tại TP HCM không công nhận quan hệ hôn nhân giữa hai người, đồng thời không công nhận phần phân chia tài sản trong án lệnh của tòa án Mỹ.

Cho rằng quan hệ giữa hai người đã chấm dứt nhưng tài sản hình thành trong thời gian chung sống chưa được giải quyết, bà Ngọc khởi kiện yêu cầu phân chia.

Tại phiên tòa, phía bà Ngọc yêu cầu được chia hơn 454 tỷ đồng từ nhiều bất động sản và tiền trong tài khoản. Nguyên đơn cho rằng hai người làm ăn chung từ năm 2007, sau đó sống chung như vợ chồng và cùng tạo lập tài sản.

Ông Thái không đồng ý, cho rằng bà Ngọc chỉ là nhân viên, từng được ông ủy quyền thực hiện một số giao dịch và không chứng minh được việc góp tiền, công sức tạo lập khối tài sản tranh chấp.

Vũ Thụy Hồng Ngọc tại phiên xử phúc thẩm năm 2020. Ảnh: Hữu Khoa.