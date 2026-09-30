Hy hữu vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hà Nội

Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video được cho là ghi lại vụ xây nhầm nhà trên đất người khác xảy ra tại Hà Nội.

Cụ thể, ngôi nhà 3 tầng tại thôn Đông, Việt Hùng, xã Đông Anh được xây trên nhầm thửa đất liền kề.

Theo người được cho là chủ nhà, khi mua bán lô đất, gia đình không nhận bàn giao thực địa nên không xác định rõ vị trí. Người này cho biết trong quá trình cấp phép xây dựng, việc xây nhầm vị trí cũng không được phát hiện. Đến nay, căn nhà 3 tầng đã hoàn thiện và các bên đang tìm hướng xử lý.

Ngôi nhà 3 tầng xây nhầm trên đất người khác. Ảnh: MXH.

Đại diện UBND huyện Đông Anh xác nhận ngôi nhà 3 tầng, diện tích khoảng 50 m², được xây trên đất của người khác do nhầm vị trí. Chính quyền địa phương đang hỗ trợ các bên hòa giải, tìm phương án giải quyết phù hợp.

Trước đó, tại TP Hải Phòng cũng xảy ra một vụ xây nhà nhầm trên đất của người khác. Bà Trần Thị Kim Loan (trú phường An Hải) được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 60 m² tại thửa 4856, tổ dân phố 7 Kiền Bái, phường Thiên Hương, TP Hải Phòng.

Trước khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vợ chồng bà Loan phát hiện ông Đỗ Văn Hữu (phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) đã đổ móng, xây nhà trên thửa đất của mình, nên yêu cầu ngừng ngay việc xây dựng. Tuy nhiên, công trình vẫn tiếp tục được thi công.

Vợ chồng bà Loan gửi đơn lên UBND xã Kiền Bái (cũ), sau đó chính quyền xã mời hai bên lên làm việc. Tại đây, ông Đỗ Văn Hữu xác nhận việc xây nhà trên đất của vợ chồng bà Loan là do nhầm vị trí. Ông Hữu cho biết gia đình mình mua một lô đất cách thửa đất của vợ chồng bà Loan 4 lô.

Vụ việc sau đó được Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hải Phòng xét xử sơ thẩm. Bản án buộc ông Đỗ Văn Hữu phải di chuyển toàn bộ đồ đạc, tự tháo dỡ các công trình xây dựng trên thửa đất 4856 để trả lại đất cho gia đình bà Trần Thị Kim Loan.