Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên xin lỗi về vụ nổ mìn ở DMZ

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 30/9, Tướng Kang Hyun-woo - Cục trưởng Cục Tác chiến thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), cho rằng hành động của Triều Tiên đã vi phạm Hiệp định đình chiến giữa hai miền, làm tổn hại tinh thần của các thoả thuận liên Triều hiện có.

Khu vực biên giới giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Tướng Kang Hyun-woo kêu gọi Triều Tiên xin lỗi và ngay lập tức ngừng các hoạt động làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Phía Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào có thể phát sinh trong tương lai.

Tuyên bố mạnh mẽ của Hàn Quốc được đưa ra sau khi nước này xác định rằng loại mìn sát thương bằng nhựa của Triều Tiên - vốn được Triều Tiên cố ý cài đặt gần Đường phân định quân sự (MDL) nằm giữa Khu phi quân sự như biện pháp “củng cố phòng tuyến biên giới” - nhiều khả năng chính là nguyên nhân của vụ nổ hôm 21/9. Vụ nổ khiến ba binh sỹ Hàn Quốc bị thương, trong đó hai người bị thương nặng.

Trong khi đó, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un, cáo buộc Hàn Quốc "ngụy tạo vật chứng" để đổ lỗi sự việc, "khiêu khích chính trị" chống Triều Tiên. Phía Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc có thể phải trả giá cho hành động này.