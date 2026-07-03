Hai người nghi trộm chó tử vong sau va chạm với ôtô khách

Lúc 3h40 hôm nay, xe máy không lắp biển số chở hai người đàn ông (chưa rõ danh tính) cùng nhiều con chó bỏ trong bì tải chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam. Khi đến khu vực giao với tuyến đường tránh Kỳ Anh, xe máy va chạm với ôtô khách biển Gia Lai đang chạy hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn, sáng 3/7. Ảnh: Hùng Lê

Xe máy đổ, hai người đàn ông văng xuống đường tử vong, 7 con chó đựng trong bì tải bị ôtô khách cán chết.

Tại hiện trường, xe máy biến dạng, vỡ phần đầu, hư hỏng nặng, xác chó văng khỏi bì tải, bên cạnh là một số dụng cụ thường dùng để bắt trộm chó. Xe khách hư hỏng nhẹ phần đầu, đèn phải vỡ.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an phường Hoành Sơn phân luồng giao thông, đầu giờ sáng hiện trường được giải phóng.

Ôtô khách hư hỏng phần đầu sau tai nạn. Ảnh: Hùng Lê

Nhà chức trách nhận định nhiều khả năng hai nạn nhân là nghi phạm trộm chó. Rạng sáng nay, cả hai trên đường chở chó đi tiêu thụ thì gặp nạn.

Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.