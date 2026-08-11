Công đoàn, bộ ngành chọn nghỉ Tết Âm lịch từ 28 tháng chạp

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, các bộ Y tế, Xây dựng, Văn hóa Thể thao Du lịch đã có văn bản hồi đáp Bộ Nội vụ về phương án một số kỳ lễ Tết năm 2026-2027. Các cơ quan đồng tình nghỉ Tết Đinh Mùi 7 ngày, tức 28 tháng chạp năm Bính Ngọ đến hết mùng 5 tháng giêng Đinh Mùi (4/2/2027-10/2/2027). Công chức, viên chức đi làm trở lại vào ngày mùng 6 Tết.

Phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày bắt đầu từ 28 tháng chạp Bính Ngọ. Đồ họa: Tạ Lư

Bộ Nội vụ trước đó đưa ra hai phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày hoặc 10 ngày. Phương án đầu nghỉ hai ngày trước và ba ngày sau Tết, kỳ nghỉ kéo dài 7 ngày gồm 5 ngày chính thức cộng thêm hai ngày nghỉ hàng tuần, ngày 4-10/2/2027.

Phương án hai là nghỉ một ngày trước và bốn ngày sau Tết, hoán đổi ngày làm việc thứ sáu 12/2/2027 sang ngày nghỉ hàng tuần thứ bảy 27/2/2027. Lịch nghỉ kéo dài 10 ngày từ thứ sáu ngày 5/2/2027 đến hết chủ nhật ngày 14/2/2027, tức 29 tháng chạp Bính Ngọ đến hết ngày 9 tháng giêng năm Đinh Mùi. Công chức, viên chức đi làm trở lại vào ngày mùng 10 tháng giêng.

Bộ Nội vụ đề xuất lựa chọn nghỉ 7 ngày liên tục, gồm 2 ngày trước và 3 ngày sau Tết kèm nghỉ cuối tuần. Bởi lịch nghỉ này không quá dài, đảm bảo quyền nghỉ ngơi của người lao động với yêu cầu duy trì ổn định hoạt động hành chính, sản xuất, kinh doanh và điều hành kinh tế xã hội. Việc trở lại đi làm vào ngày mùng 6 Tết cũng tạo điều kiện để các cơ quan, doanh nghiệp sớm ổn định hoạt động sau kỳ nghỉ, hạn chế tình trạng dồn việc, gián đoạn kéo dài hoặc chậm khôi phục nhịp sản xuất, kinh doanh.

Dịp Quốc khánh 2027, các cơ quan trên cũng thống nhất nghỉ một ngày liền kề sau, tức ngày 3/9. Cộng hai ngày cuối tuần, kỳ nghỉ liền mạch bốn ngày từ 2/9 đến hết 5/9/2027.

Phương án hoán đổi ngày lễ Văn hóa Việt Nam năm 2026. Đồ họa: Tạ Lư

Riêng kỳ nghỉ lễ Văn hóa Việt Nam 24/11/2026 - năm đầu tiên thực hiện, Công đoàn và các bộ ngành đồng tình hoán đổi làm việc thứ hai 23/11 sang ngày nghỉ hàng tuần thứ bảy 28/11 để kỳ nghỉ Văn hóa Việt Nam liền mạch 4 ngày, 21-24/11. Lựa chọn trên cơ sở Bộ Nội vụ cũng đưa ra hai phương án hoán đổi để kéo dài 4 ngày hoặc nghỉ một ngày như quy định.

Tổng liên đoàn Lao động việt Nam cũng đề nghị Bộ Nội vụ công bố luôn phương án nghỉ dịp 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 theo quy định của luật hiện hành. Cụ thể, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ sáu ngày 30/4/2027 đến hết thứ hai 3/5/2027. Lý do là Quốc tế lao động trùng với thứ bảy, theo luật được nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Công đoàn cho rằng cần công bố đầy đủ, tổng thể các dịp nghỉ lễ dài có nghỉ bù vào ngày làm việc để các doanh nghiệp cho người lao động nghỉ theo lịch của công chức, viên chức và chủ động sắp xếp hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Người Hà Nội chụp ảnh tại vườn đào Nhật Tân những ngày cận Tết Nguyên đán. Ảnh: Ngọc Thành

Hàng năm tùy điều kiện thực tế, Bộ Nội vụ tham mưu cho Thủ tướng về lịch nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh trên cơ sở ý kiến góp ý từ các bộ ngành. Năm nay, văn bản lấy ý kiến gửi 13 cơ quan, bộ ngành từ 4/8 đến trước 10/8.

Tại dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ, Bộ Nội vụ đề xuất giao Bộ trưởng thông báo lịch nghỉ lễ Tết trước ngày 30/9 của năm trước liền kề, sau khi Thủ tướng quyết định cụ thể lịch của hai dịp lễ trên. Việc công bố sớm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp chuẩn bị kế hoạch phù hợp, tránh thông báo sát ngày nghỉ gây xáo trộn.

Việt Nam hiện có 12 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương, gồm Tết Dương lịch 1 ngày, Tết Âm lịch 5 ngày, Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày, dịp 30/4 một ngày và 1/5 một ngày, Quốc khánh 2 ngày, Văn hóa Việt Nam 1 ngày.