Khởi tố vụ án ‘xây nhầm’ gần 50 căn nhà trên đất người khác ở TPHCM

Ngày 2/12, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để điều tra làm rõ hành vi của Lê Văn Hoàng và đồng bọn, liên quan đến hành vi xây dựng gần 50 căn nhà trên đất người khác, xảy ra tại phường Tân Khánh.

Trước khi ra quyết định khởi tố vụ án, vào giữa tháng 11, lực lượng cảnh sát thuộc Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tiến hành đo vẽ sơ đồ vị trí, chụp ảnh hiện trạng toàn bộ diện tích khu đất (thửa đất số 87, tờ bản đồ số 16 tại phường Tân Khánh) và 48 công trình nhà, phòng trọ. Cảnh sát cũng đã lấy thông tin của toàn bộ các hộ gia đình đã mua nhà tại khu đất này.

Cảnh sát thu thập thông tin tại hiện trường

Như báo Tiền Phong đã phản ánh, liên quan đến vụ xây gần 50 căn nhà trái phép ở phường Tân Khánh, TPHCM, từ ngày 11/11, Công an TPHCM đã cử điều tra viên đến hiện trường thu thập chứng cứ, xem xét xử lý hình sự đối với những sai phạm của ông Lê Văn Hoàng (SN 1969).

Theo hồ sơ, vào năm 1999, hộ ông Trương Minh Ký (SN 1969, ngụ TPHCM) được UBND huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ, nay là TPHCM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên diện tích 6.465m2 thuộc thửa đất số 87, tờ bản đồ số 16 ở phường Tân Phước Khánh cũ.

Năm 2017, ông Lê Văn Hoàng và cá nhân khác đã có hành vi chiếm một phần thửa đất kể trên để xây nhà tạm nên đã xảy ra tranh chấp với ông Ký. Năm 2019, ông Ký đã khởi kiện ông Hoàng.

Sau khi thụ lý, TAND thị xã Tân Uyên (cũ) đã quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc ông Hoàng không được xây dựng, lắp ghép nhà tiền chế trên thửa đất số 87. Thời điểm này ông Hoàng đã xây 7 căn nhà cấp 4 và một dãy nhà trọ.

Khu vực gần 50 căn nhà xây dựng trên đất người khác

Năm 2020, khi Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Tân Uyên (cũ) ban hành thông báo buộc tháo dỡ các công trình xây nhà trái phép thì trên thửa đất này đã có 25 căn nhà cấp 4, 2 dãy phòng trọ được xây dựng hoàn thiện và 5 căn nhà cấp 4 đang trong quá trình xây dựng.

Sau đó, ông Hoàng làm đơn khởi kiện ngược lại, yêu cầu TAND thị xã Tân Uyên tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Ký nhưng yêu cầu khởi kiện đã bị tòa án bác đơn. Thời điểm này đã có 48 căn nhà xây dựng trái phép trên khu đất.

Năm 2023, TAND TP Tân Uyên (cũ) phục hồi giải quyết đơn kiện của ông Ký đối với ông Hoàng. Tháng 7/2024, TAND thành phố Tân Uyên xét xử sơ thẩm, chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Trương Minh Ký, buộc ông Hoàng và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tháo dỡ toàn bộ tài sản, trả lại đất cho nguyên đơn.

Cuối tháng 2/2025, TAND TP Tân Uyên cũ (nay là TAND khu vực 17, TPHCM) có văn bản kiến nghị Cơ quan CSĐT xem xét xử lý hình sự đối với những sai phạm của ông Lê Văn Hoàng.