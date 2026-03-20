Truy đuổi giữa đường, ném nón bảo hiểm tấn công đôi nam nữ ở TPHCM

Ngày 20-3, Công an phường Tân Khánh (TPHCM) đang xác minh, điều tra vụ một đôi nam nữ bị nhóm người truy đuổi, tấn công trên tuyến đường ĐT747B, gây mất an ninh trật tự.

Theo thông tin ban đầu, vào đầu giờ chiều ngày 19-3, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một đôi nam nữ đi xe máy bị một cặp nam nữ khác điều khiển xe tay ga rượt đuổi tại khu vực giao nhau giữa đường ĐT747B và Tô Vĩnh Diện.

Hai nghi phạm vụ truy đuổi trên đường ĐT747B tại cơ quan công an (Ảnh: Công an phường Tân Khánh).

Diễn biến trong clip cho thấy, khi đôi nam nữ quay đầu xe để tránh bị truy đuổi, bất ngờ hai thanh niên khác xuất hiện, dùng nón bảo hiểm ném về phía họ. Mặc dù các nạn nhân tăng ga bỏ chạy, nhóm 4 người vẫn tiếp tục truy đuổi, khiến đôi nam nữ phải liên tục lạng lách để né tránh sự tấn công.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân Khánh đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, đồng thời mời làm việc hai người có liên quan trực tiếp đến hành vi ném nón bảo hiểm là N.M.C. (18 tuổi, quê Lâm Đồng) và T.T.H. (17 tuổi, quê An Giang).

Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân, động cơ của vụ việc, cũng như vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Rất may, thời điểm xảy ra vụ việc, các xe đầu kéo container trên tuyến ĐT747B đang dừng chờ đèn đỏ nên không xảy ra va chạm đáng tiếc.