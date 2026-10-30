Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu từ chức đúng thời điểm nhạy cảm

Bà Christine Lagarde thông báo từ chức Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB (Ảnh: AP)

Bà Lagarde sẽ rời nhiệm sở vào ngày 7/2/2027, sớm hơn 8 tháng so với thời hạn. Điều này tạo điều kiện để các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) lựa chọn người kế nhiệm trước cuộc bầu cử tổng thống Pháp. Các cuộc thăm dò cho thấy ứng viên cực hữu Marine Le Pen được đánh giá là người có nhiều khả năng giành chiến thắng.

Động thái này diễn ra khi ECB đang phải ứng phó với những rủi ro lạm phát xuất phát vì cú sốc giá dầu, do tác động từ cuộc chiến Iran, trong khi lợi suất trái phiếu tăng mạnh, đặc biệt tại Pháp, đe dọa làm suy giảm tăng trưởng kinh tế.

“Tôi rời khỏi tổ chức này với cảm giác rằng mình đã hoàn thành tốt công việc và để lại một ECB sẵn sàng cho tương lai”, bà Lagarde, 70 tuổi, phát biểu trong video ngắn được chia sẻ trên mạng xã hội.

Reuters dẫn nguồn tin nắm rõ tình hình cho biết, bà Lagarde - cựu Bộ trưởng Tài chính Pháp và cựu Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), từ chức để có thể lên tiếng về các vấn đề chính trị tại Pháp cũng như trên toàn cầu. Trên cương vị Chủ tịch ECB, bà có nghĩa vụ giữ thái độ trung lập để bảo vệ tính độc lập của tổ chức.

Jean-Philippe Tanguy, người phụ trách soạn thảo chính sách kinh tế cho cương lĩnh tranh cử của bà Le Pen, nói với Reuters rằng quyết định của bà Lagarde thể hiện thái độ coi thường nguyên tắc pháp quyền.

“Tôi đã đoán trước được điều này. Thêm một sự xúc phạm nhắm vào chúng tôi. Thật đáng tiếc”, ông nói.

Ông Markus Ferber, nghị sĩ Đức thuộc Đảng Nhân dân châu Âu (EPP) trung hữu tại Nghị viện châu Âu, cũng cho rằng việc bà Lagarde từ chức sớm gửi đi “tín hiệu sai lầm” trong bối cảnh lạm phát cao, thị trường trái phiếu bất ổn và các cuộc bầu cử đang đến gần.

“Nếu gây ấn tượng rằng quyết định rời nhiệm sở như vậy được tính toán dựa vào thời điểm bầu cử quốc gia, điều đó sẽ làm tổn hại niềm tin vào tổ chức vốn phải đứng trên mọi toan tính chính trị trong nước”, ông Ferber nói. Ông là thành viên ủy ban của Nghị viện châu Âu có nhiệm vụ phê chuẩn người kế nhiệm bà Lagarde.

Ngược lại, ông Marcel Fratzscher, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức (DIW), cho rằng bà Lagarde đang thể hiện “tinh thần trách nhiệm cao với châu Âu”.

“Bằng cách rời nhiệm sở sớm, Christine Lagarde tạo cơ hội cho các chính phủ và thể chế châu Âu bổ nhiệm một người kế nhiệm có khả năng bảo vệ các giá trị châu Âu và duy trì tính độc lập của ECB”, ông nói.

Bà Lagarde từng tuyên bố sẽ không ra tranh cử tổng thống Pháp, nhưng sẽ thúc đẩy các giá trị thân châu Âu tại quê nhà “với bất kỳ vai trò nào” mà bà cho là hiệu quả nhất.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết, quá trình tìm kiếm người kế nhiệm bà Lagarde sẽ được khởi động ngay lập tức.