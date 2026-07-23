Hà Tĩnh: Tìm thấy cây bút mang lời thề của người lính bên hài cốt liệt sĩ

Tìm thấy cây bút khắc dòng chữ “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” bên hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh

Trong quá trình khai quật phần mộ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Nầm (Hà Tĩnh), lực lượng chức năng phát hiện cây bút bi Kim Tinh đã hoen rỉ, trên thân khắc dòng chữ: “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, học viện tặng 1968”.

Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh). Ảnh: Hồ Thỏa.

Ngày 23/7, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cây bút được phát hiện trong quá trình khai quật phần mộ chưa xác định danh tính số 287, hàng 1, khu B5 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, xã Tứ Mỹ.

Cây bút nằm bên cạnh hài cốt liệt sĩ, phần nắp đã hoen rỉ sau hàng chục năm nằm dưới lòng đất. Tuy nhiên, dòng chữ khắc trên thân bút vẫn còn khá rõ.

Cây bút khắc chữ 'quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ' được tìm thấy. Ảnh: Biển Quỳnh.

Kỷ vật giản dị khiến những người làm nhiệm vụ khai quật xúc động. Đến nay, danh tính người lính gắn với cây bút vẫn chưa được xác định. Không ai biết người liệt sĩ ấy tên gì, quê ở đâu, thuộc đơn vị nào. Chỉ từ dòng chữ khắc trên thân bút, có thể hình dung về một thế hệ thanh niên đã mang theo niềm tin, lý tưởng và quyết tâm lên đường chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cây bút nhỏ bé nằm dưới lớp đất suốt hàng chục năm nay trở thành một phần ký ức còn sót lại của người lính. Kỷ vật ấy không chỉ là dấu tích của một thời chiến tranh mà còn có thể góp phần cung cấp thêm thông tin trong quá trình xác minh danh tính liệt sĩ.

Việc thu nhận mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Nầm được thực hiện chặt chẽ, khoa học, phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin. Ảnh: Hồ Thỏa.

Việc khai quật các phần mộ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Nầm được thực hiện trong khuôn khổ chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”.

Từ đầu tháng 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã huy động 30 cán bộ, chiến sĩ cùng các bác sĩ Trung tâm Pháp y (Sở Y tế Hà Tĩnh) tiến hành khai quật các phần mộ chưa xác định được danh tính.

Phần mộ vô danh số 287, hàng 1, khu B5 tại Nghĩa trang liệt sĩ Nầm, nơi tìm thấy cây bút. Ảnh: Hồ Thỏa.

Mỗi phần mộ được mở với sự cẩn trọng cao nhất. Từng mẫu sinh phẩm được thu thập, lưu giữ theo đúng quy trình để phục vụ giám định ADN, với hy vọng xác định danh tính những người đã hy sinh và giúp thân nhân có cơ hội tìm lại người thân sau nhiều thập kỷ.

Trong quá trình khai quật, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều kỷ vật nằm sâu dưới lớp đất như đôi dép cao su đã mục, mảnh áo bạc màu, những chiếc cúc áo han gỉ... Mỗi hiện vật là một dấu tích bình dị, gắn với cuộc đời của những người lính đã hy sinh.

Sau gần 3 tuần triển khai, lực lượng chức năng đã khai quật 554 hài cốt liệt sĩ, thu được 166 mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Ảnh: Hồ Thỏa.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Nầm được xây dựng từ năm 1978 trên diện tích hơn 22.000m², hiện là nơi yên nghỉ của 1.195 anh hùng liệt sĩ. Trong đó có nhiều quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Lào.

Từ năm 1949 đến 1989, Việt Nam cử lực lượng làm nhiệm vụ quốc tế giúp cách mạng Lào. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh hoặc để lại một phần cơ thể tại chiến trường nước bạn.

Hà Tĩnh có 145km đường biên giới giáp Lào. Qua các cuộc chiến tranh, gần 1.000 liệt sĩ và khoảng 2.000 thương binh của tỉnh đã hy sinh, bị thương khi làm nhiệm vụ tại Lào.

Từ năm 1999 đến nay, Hà Tĩnh đã phối hợp với chính quyền Lào tìm kiếm, quy tập được 835 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn, đưa về nước an táng.

Thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục triển khai tìm kiếm, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài và nhiều địa điểm khác.