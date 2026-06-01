Hà Nội đề xuất làm đường Vành đai 5 quy mô 8 làn xe, không xây cầu vượt qua cao tốc

Cơ bản thống nhất với hồ sơ nghiên cứu của Bộ Xây dựng song lãnh đạo TP Hà Nội đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, hoàn thiện thêm một số nội dung.

Đặc biệt, Hà Nội đề xuất với các đoạn tuyến cao tốc và các nút giao trên địa bàn thành phố có quy hoạch mặt cắt ngang 120 m, đầu tư phần đường cao tốc chính bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương, bao gồm công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng theo quy mô 8 làn xe.

Phần diện tích còn lại từ chân taluy đường cao tốc đến hết phạm vi quy hoạch sẽ do thành phố thực hiện giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng đường song hành bằng nguồn ngân sách thành phố.

Đối với nút giao giữa đường Vành đai 5 với trục Hồ Tây - Ba Vì và đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, do đây là nút giao phức hợp giữa nhiều tuyến đường, UBND TP.Hà Nội đề nghị giao thành phố đầu tư nút giao này trong một dự án khác do địa phương triển khai.

Hà Nội đề xuất quy mô đường Vành đai 5 đoạn qua địa bàn Thủ đô 8 làn xe

Do tuyến đường có tính chất là tuyến vành đai kết hợp định hướng phát triển đường sắt đô thị, UBND TP.Hà Nội đề nghị không xem xét xây dựng các cầu vượt ngang qua tuyến cao tốc.

Thay vào đó, nghiên cứu hệ thống hầm chui dân sinh phục vụ kết nối hai bên tuyến, có vỉa hè tối thiểu 1 m để tạo thuận lợi cho người dân đi lại, cùng với các hầm chui đường ngang dành cho xe tải trọng lớn nhằm bảo đảm tổ chức giao thông đồng bộ, an toàn, đồng thời tạo điều kiện kết nối và phát triển quỹ đất hai bên tuyến.

Ngoài ra, Hà Nội cũng đề nghị nghiên cứu phương án gộp nút giao giữa đường Vành đai 5 với trục phát triển phía nam và nút giao giữa đường Vành đai 5 với QL38 (trên địa bàn tỉnh Ninh Bình).

Theo hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi về dự án đường Vành đai 5 được thực hiện bởi Ban QLDA Thăng Long, Bộ Xây dựng, dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 340 km, không bao gồm khoảng 33 km đi trùng với các tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và Hà Nội - Lào Cai. Trong đó, đoạn tuyến đi qua địa bàn Hà Nội dài khoảng 51 km.

Điểm đầu dự án tại Km0, tương ứng Km367+100 đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã Yên Bài, Hà Nội; điểm cuối trùng với điểm đầu, tạo thành tuyến vành đai khép kín.

Theo quy hoạch, tuyến đường có bề rộng 120 m, bao gồm cả đường song hành hai bên. Trong đó, phần đường cao tốc có nền đường rộng 33 m, gồm 6 làn xe chính và 2 làn dừng khẩn cấp.

Tuyến đi qua địa bàn 10 xã, phường của Hà Nội gồm: Yên Bài, Yên Xuân, Phú Cát, Xuân Mai, Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hương Sơn, Hòa Xá, Sơn Tây và Tùng Thiện.

Sơ bộ tổng mức đầu tư toàn tuyến khoảng 261.688 tỷ đồng, thuộc nhóm dự án quan trọng quốc gia do có nhu cầu sử dụng vốn đầu tư công vượt ngưỡng 30.000 tỷ đồng.

Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội, tuyến Vành đai 5 - Vùng thủ đô mới chỉ hoàn thành hạng mục cầu Vĩnh Thịnh và đường dẫn hai đầu cầu. Công trình được Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) đầu tư bằng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc và đưa vào khai thác từ năm 2014.