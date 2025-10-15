Việt Nam tặng xe chỉ huy, pháo hoa để Lào tổ chức 50 năm Quốc khánh

Chiều nay, Thượng tướng Khamliang Outhakaysone, Bộ trưởng Quốc phòng Lào chủ trì lễ đón và hội đàm với Đại tướng Phan Văn Giang.

Thượng tướng Khamliang Outhakaysone chia sẻ trước những thiệt hại to lớn về tính mạng và tài sản của nhân dân Việt Nam do bão lũ vừa qua. Ông cũng chúc mừng việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ QĐND Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Ông cho biết Lào luôn ghi nhớ, tri ân sự ủng hộ, giúp đỡ và những đóng góp hết sức to lớn của Việt Nam.

Thượng tướng Khamliang Outhakaysone đón Đại tướng Phan Văn Giang. Ảnh: BQP

Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Khamliang Outhakaysone vui mừng nhận thấy các nội dung trong Nghị định thư hợp tác giai đoạn 2025-2029 và Kế hoạch hợp tác năm 2025 đã được hai bên phối hợp, triển khai hiệu quả, thực chất.

Quân đội hai nước đã trao đổi thông tin, tình hình, qua đó tham mưu hiệu quả với lãnh đạo Đảng, Nhà nước về những vấn đề chiến lược tác động đến quốc phòng, an ninh mỗi nước. Việt Nam và Lào cũng hợp tác quân, binh chủng; hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng được quan tâm thúc đẩy

Hai bộ trưởng thống nhất thời gian tới tiếp tục phối hợp, triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ vĩ đại Việt Nam - Lào, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Khamliang Outhakaysone duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: BQP

Quân đội hai nước tiếp tục coi trọng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, coi đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược lâu dài, làm nòng cốt củng cố nền tảng quan hệ đặc biệt hai nước, hai quân đội; tăng cường hợp tác về hậu cần kỹ thuật, phát triển năng lực và hạ tầng công nghệ thông tin; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên diễn đàn đa phương...

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh năm nay, Lào sẽ tổ chức kỷ niệm 50 năm Quốc khánh. Đây là sự kiện trọng đại không chỉ của đất nước Lào mà còn là niềm vui chung của nhân dân Việt Nam.

Với kinh nghiệm tổ chức các hoạt động lớn vừa qua, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng Bộ Quốc phòng Lào. Bộ Quốc phòng Việt Nam trân trọng tặng Bộ Quốc phòng Lào 3 xe chỉ huy hãng Vinfast, găng tay trắng, ghệt phục vụ diễu binh; đồng thời gửi tặng phía Lào pháo hoa do công nghiệp quốc phòng Việt Nam sản xuất để chào mừng lễ kỷ niệm lịch sử này.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Khamliang Outhakaysone cũng tin tưởng rằng Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia diễn ra vào ngày mai sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa ba nước nói chung, Quân đội ba nước nói riêng.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Khamliang Outhakaysone ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực. Ảnh: BQP

Cũng trong chiều nay, Đại tướng Phan Văn Giang đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả của Lào, đặc biệt là sự ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Đại tướng Phan Văn Giang thông tin với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith những nét chính về tình hình Việt Nam gần đây, kết quả hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng mong muốn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để hợp tác quốc phòng song phương không ngừng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Đại tướng Phan Văn Giang và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: BQP

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith chúc mừng những thành tựu to lớn, nổi bật và toàn diện mà Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 95 năm qua và đặc biệt là 80 năm xây dựng đất nước.

Lãnh đạo Lào bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng phát triển đi vào chiều sâu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith nhấn mạnh năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng, hướng tới Đại hội của mỗi Đảng vào đầu năm 2026. Hai nước đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm công tác chuẩn bị đại hội, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ mới của mỗi Đảng.

Ông cũng đánh giá cao truyền thống, kết quả hợp tác giữa Quân đội hai nước, đề nghị tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai có hiệu quả nghị định thư, chương trình, kế hoạch hợp tác, để hợp tác quốc phòng luôn xứng đáng là một trụ cột quan trọng của quan hệ Lào - Việt Nam.

Chào xã giao Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Đại tướng Phan Văn Giang thông tin về cuộc hội đàm với Thượng tướng Khamliang Outhakaysone.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: BQP

Bộ trưởng khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Lào triển khai toàn diện, hiệu quả, thực chất các nội dung hợp tác.

Thủ tướng Sonexay Siphandone nhấn mạnh Lào luôn trân trọng và ghi nhớ sự hỗ trợ vô tư, trong sáng của Việt Nam dành cho Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như phát triển đất nước ngày nay. Ông nhấn mạnh thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu của Lào.