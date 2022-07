Hà Nội tiếp tục "phản pháo" kết luận băm nát tuyến đường Lê Văn Lương

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội – đơn vị liên quan việc lập đồ án quy hoạch xây dựng đô thị, điều chỉnh đồ án và kinh phí thực hiện lập quy hoạch khu vực hai bên đường Lê Văn Lương khẳng định, trong 82 nội dung đề cập ở kết luận thanh tra của Bộ Xây dựng chỉ có một đánh giá đúng, còn lại 81 nội dung chưa chính xác.

Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo Thường trực Thành ủy việc thực hiện kết luận thanh tra (Kết luận số 39) về công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch tại khu vực hai bên đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính.

Theo báo cáo, cùng với việc nghiêm túc thực hiện, xin rút kinh nghiệm về những thiếu sót, một số sở, ngành và các quận đã giải trình và phản hồi không đồng tình với nhiều nội dung với Kết luận số 39

Theo Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội, đối với Sở Xây dựng Hà Nội, kết luận thanh tra nêu trách nhiệm trong ba nhóm vấn đề là cấp phép xây dựng, thẩm định thiết kế cơ sở và quản lý xây dựng theo giấy phép, quy hoạch được duyệt. Đơn cử dự án tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở Thành An Tower trên đường Lê Văn Lương bị kết luận "thiết kế không phù hợp với tổng mặt bằng". Sở Xây dựng lý giải, quy mô dự án do Bộ Xây dựng thẩm định khác với quy mô dự án do Sở tham gia ý kiến vào năm 2002.

Hà Nội không đồng tình nhiều nội dung trong Kết luận số 39 liên quan đến quy hoạch tuyến đường Lê Văn Lương.

Trong quá trình triển khai, chủ đầu tư đã điều chỉnh hồ sơ thiết kế và được Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở vào đầu năm 2017. Sở Xây dựng chỉ cấp phép xây dựng theo đúng bản vẽ thiết kế đã được Bộ Xây dựng thẩm định. Từ những phân tích trên, Sở Xây dựng đề nghị Thanh tra Bộ Xây dựng nghiên cứu các căn cứ về trách nhiệm thẩm định, thiết kế, thẩm quyền của Sở Xây dựng đã được TP ủy quyền, từ đó điều chỉnh kết luận thanh tra.

Trong kết luận thanh tra của Bộ Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội liên quan việc lập đồ án quy hoạch xây dựng đô thị, điều chỉnh đồ án và kinh phí thực hiện lập quy hoạch. Đơn vị này cho hay, trong 82 nội dung đề cập ở kết luận chỉ có một đánh giá đúng, còn lại 81 nội dung chưa chính xác. Viện đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Thanh tra Bộ kiến nghị xem xét.

Các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm cũng kiến nghị UBND TP Hà Nội tiếp tục có ý kiến với Bộ Xây dựng, Thanh tra Bộ xem xét lại một số nội dung của kết luận. Từ báo cáo của các đơn vị, Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội đề nghị Thường trực Thành ủy chỉ đạo UBND TP làm việc với Bộ Xây dựng, Thanh tra Bộ để xem xét, bàn bạc, thống nhất nội dung trong Kết luận thanh tra số 39, làm cơ sở để hoàn thành việc thực hiện kết luận.

