Tập đoàn Sơn Hải đề xuất bảo hành đường 10 năm, Bộ Xây dựng nói gì?

Quan điểm này được Bộ Xây dựng nêu trong văn bản gửi Văn phòng Trung ương Đảng sau khi nghiên cứu kiến nghị của Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải gửi Tổng Bí thư Tô Lâm.

Theo Bộ Xây dựng, nội dung kiến nghị của Tập đoàn Sơn Hải tác động tới nhiều chủ thể và hệ thống pháp luật trong lĩnh vực xây dựng nên Bộ đã giao các cơ quan chuyên môn phối hợp đánh giá, tham vấn ý kiến các bên liên quan.

Ngày 16/4/2026, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng đã tổ chức cuộc họp với sự tham gia của Tập đoàn Sơn Hải, Hiệp hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam, Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam cùng nhiều cơ quan quản lý, ban quản lý dự án và các doanh nghiệp.

Sau khi tổng hợp ý kiến, Bộ Xây dựng đã có báo cáo chính thức về các đề xuất của doanh nghiệp này.

“Bảo hành” và “bảo trì” là hai khái niệm khác nhau

Theo Bộ Xây dựng, pháp luật hiện hành quy định thời gian bảo hành tối thiểu đối với công trình cấp đặc biệt và cấp I sử dụng vốn đầu tư công là 24 tháng. Đây là khoảng thời gian để các khiếm khuyết do lỗi thi công bộc lộ và buộc nhà thầu phải sửa chữa, khắc phục.

Trong khi đó, bảo trì công trình là trách nhiệm của đơn vị quản lý, khai thác nhằm duy trì tuổi thọ và sự vận hành an toàn của công trình trong suốt vòng đời sử dụng.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh bảo hành và bảo trì là hai công việc “có mục tiêu và nội dung hoàn toàn khác nhau”. Nếu kéo dài thời gian bảo hành vượt quá chu kỳ sửa chữa định kỳ, ranh giới giữa trách nhiệm của nhà thầu và trách nhiệm bảo trì của đơn vị quản lý sẽ bị chồng lấn, dễ phát sinh tranh chấp và ảnh hưởng tới tuổi thọ công trình.

Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu được Tập đoàn Sơn Hải bảo hành 10 năm. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo quy định hiện hành, mặt đường bê tông nhựa thường có chu kỳ trung tu khoảng 5 năm. Sau hai lần trung tu sẽ tới giai đoạn đại tu.

Không có cơ sở tiết kiệm trăm nghìn tỷ đồng chi phí bảo trì

Tập đoàn Sơn Hải cho rằng nếu nâng thời gian bảo hành công trình lên 10 năm có thể giúp ngân sách tiết kiệm cả trăm nghìn tỷ đồng chi phí bảo trì.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng nhận định đề xuất này “không có cơ sở”, bởi kinh phí hơn 12.500 tỷ đồng bảo trì quốc lộ năm 2025 không chỉ để sửa lỗi thi công mà còn phục vụ duy tu, sửa chữa định kỳ, xử lý điểm đen tai nạn giao thông và bảo đảm khai thác.

Theo Bộ Xây dựng, nếu áp dụng cứng mức bảo hành 10 năm cho mọi công trình giao thông sẽ làm tăng mạnh chi phí bảo lãnh, bảo hiểm và giá dự thầu.

Về đề xuất cắm biển công khai thông tin bảo hành công trình, Bộ cho rằng cần nghiên cứu thận trọng vì có thể gây nhiễu thông tin giao thông và hiện chưa có nước nào áp dụng bắt buộc. Tuy nhiên, Bộ sẽ nghiên cứu hướng công khai thông tin nhà thầu và trách nhiệm bảo hành trên hệ thống dữ liệu điện tử.

Đối với đề xuất không giữ lại tiền bảo hành trong thời gian nhà thầu tự nguyện kéo dài bảo hành, Bộ Xây dựng cho biết đa số ý kiến đều cho rằng vẫn cần giữ tiền hoặc bảo lãnh ngân hàng để ràng buộc trách nhiệm nhà thầu, đặc biệt với các công trình giao thông quan trọng như cao tốc.