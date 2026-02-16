Sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), giao thông trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội trở nên thông thoáng, khác hẳn sự đông đúc của những ngày cận Tết.

Trên các trục đường vốn thường xuyên đông phương tiện như Liễu Giai, Kim Mã, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Lê Văn Lương, Láng Hạ, Nguyễn Trãi, Huỳnh Thúc Kháng,.. lượng xe lưu thông giảm rõ rệt trong buổi sáng cuối cùng của năm.

Tại khu vực nút giao Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh, điểm giao cắt vốn thường xuyên xảy ra ùn ứ vào giờ cao điểm, sáng nay ghi nhận hình ảnh khá yên ắng.

Ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, các con phố Hà Nội vốn nhộn nhịp từ sáng sớm đến tối muộn nay mang diện mạo khác.

Nhịp sinh hoạt chậm lại, nhiều cửa hàng đã đóng cửa nghỉ Tết, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông giảm đáng kể.

Tại khu vực Hồ Gươm, nhiều người chọn cách tản bộ, ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng trước khi bước năm mới 2026.

Không khí thoáng đãng, thời tiết khô ráo tạo cảm giác dễ chịu.

"Tôi thấy đường sá khá thoáng, đi lại thuận tiện. So với mấy ngày trước đông xe, hôm nay di chuyển dễ hơn nhiều. Không khí cũng nhẹ nhàng hơn”, chị Minh Anh, ở Hoàn Kiếm nói.

Sau những ngày cao điểm mua sắm và di chuyển trước đó, giao thông nội đô đã giảm áp lực rõ rệt. Đường phố không còn ồn ào, nhịp độ di chuyển chậm lại, người dân có thêm sự thong thả trước thời khắc chuyển giao sang năm mới.

Khác với vẻ hối hả, tấp nập của những ngày thường nhật, Hà Nội những ngày giáp Tết dường như sống chậm lại một nhịp.

Hà Nội thông thoáng, yên bình ngày 29 Tết