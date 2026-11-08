Hà Nội đón mùa hoa sữa thứ hai

Mùa hoa sữa thứ hai ở Hà Nội nở khi tiết trời chuyển lạnh, nắng thu không còn gay gắt, những hàng cây trên phố cũng mang vẻ trầm lắng hơn.

Giữa màu xanh của lá, sắc trắng ngà của hoa sữa tạo nên những điểm nhấn nhỏ bé nhưng duyên dáng.

Không cần nở thành từng vòm lớn hay tỏa hương nồng nàn, những chùm hoa thưa thớt vẫn góp phần làm mềm mại cảnh quan đô thị, đem đến cho phố phường một chút thi vị của mùa thu muộn.

Đợt hoa sữa thứ hai có thể không khiến Hà Nội ngập tràn sắc hoa và hương thơm như những ngày đầu mùa, nhưng lại mang đến một cảm nhận nhẹ nhàng, vừa đủ.

Giữa nhịp sống đô thị tất bật, những chùm hoa lặng lẽ bung nở như một dấu chấm dịu dàng trong bức tranh cuối thu, đầu đông của Thủ đô.

Đôi khi, chính sự xuất hiện ít ỏi và thoáng qua ấy khiến người ta thêm trân trọng vẻ đẹp của Hà Nội.

Sau đợt hoa sữa nở rộ đầu mùa thu, những ngày đầu tháng 11, một số cây hoa sữa trên các tuyến phố Hà Nội tiếp tục bung nở đợt thứ hai.

Không phủ kín các tán cây như mùa hoa chính, những chùm hoa trắng ngà lần này xuất hiện khá thưa thớt, rải rác trên một số cây, tạo nên những điểm nhấn nhẹ nhàng giữa không gian phố phường đang chuyển mình sang đông.

Dọc những tuyến phố quen thuộc, không khó để bắt gặp những chùm hoa sữa nhỏ li ti đang nở trên đầu cành. Có cây chỉ lác đác vài cụm hoa, có cây hoa tập trung ở một phần tán, nổi bật trên nền lá xanh.

So với đợt nở đầu tiên, số lượng hoa lần này ít hơn đáng kể, không tạo thành những mảng trắng dày đặc trên các vòm cây. Chính sự thưa thớt ấy lại mang đến một vẻ đẹp riêng, khiến những chùm hoa nhỏ trở nên nổi bật hơn giữa tán lá.

Mỗi độ thu về, những hàng cây hoa sữa lại bước vào mùa nở hoa, mang theo hương thơm đặc trưng len lỏi qua từng con phố. Tuy nhiên, đợt hoa thứ hai không tạo nên cảm giác đậm đặc như mùa chính.

Do số lượng cây nở hoa không nhiều, các chùm hoa cũng phân bố rải rác nên hương thơm chỉ thoang thoảng trong không khí, không quá nồng và không lan tỏa dày đặc trên những tuyến phố.

Đây cũng là điều khiến đợt hoa lần này trở nên dễ chịu hơn với nhiều người, đặc biệt là những ai không thực sự quen với mùi hương đặc trưng của hoa sữa.

Thay vì cảm giác hương hoa bao trùm cả không gian như những ngày cao điểm mùa nở, người đi đường chỉ đôi lúc bắt gặp mùi thơm nhẹ khi đi ngang qua những tán cây đang có hoa.

Hương hoa hòa cùng không khí se lạnh của những ngày đầu đông, tạo nên một nét riêng rất khẽ của Hà Nội thời điểm giao mùa. Không rực rỡ, cũng không quá nổi bật, những chùm hoa sữa đợt hai vẫn thu hút sự chú ý của người đi đường.

Dưới những tán cây, người dân và du khách có thể dễ dàng bắt gặp những khoảnh khắc bình dị của đời sống Thủ đô: những chiếc xe máy nối nhau trên phố, người đi bộ thong thả trên vỉa hè hay những người dừng lại đôi chút để ngắm hoa, ghi lại hình ảnh mùa hoa đang trở lại.