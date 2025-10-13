Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Xót xa thầy giáo bị điện giật tử vong khi đang dọn nhà sau lũ

Khi đang hút nước từ móng nhà sau lũ, thầy giáo Nguyễn Văn Tuấn, Trường THPT Sóc Sơn (Hà Nội) không may bị điện giật dẫn đến tử vong.

Bà Nguyễn Thị Diệu Thanh, Hiệu trưởng Trường THPT Sóc Sơn xúc động chia sẻ, chiều qua, nghe tin thầy Tuấn đột ngột qua đời, cán bộ, giáo viên toàn trường bàng hoàng, thương xót.

"Sáng qua, Ban Giám hiệu còn nhắn tin hỏi thăm thầy, cần nhà trường cử người đến hỗ trợ dọn nhà sau lũ hay không, vậy mà mọi việc diễn ra nhanh quá”, bà Thanh nói.

Theo bà Thanh, vợ chồng thầy Nguyễn Văn Tuấn đều công tác trong ngành giáo dục. Thầy là giáo viên bộ môn Công nghệ ở Trường THPT Sóc Sơn, vợ làm kế toán ở một trường khác.

Xót xa thầy giáo bị điện giật tử vong khi đang dọn nhà sau lũ - 1

Thầy Nguyễn Văn Tuấn không may qua đời vì bị điện giật khi đang dọn nhà sau lũ.

Nhà thầy ở xã Trung Giã, vùng ngập lụt nặng. Trước khi lũ lụt đến, gia đình thầy đổ móng để chuẩn bị xây nhà ra ở riêng. Những ngày ngập lụt, thầy xin nghỉ từ 8/10, nhà trường cố gắng liên lạc để hỏi thăm tình hình nhưng vì mất điện, mất mạng nên rất chập chờn.

Đến chiều qua, nước xung quanh khu vực đã rút nhưng trong móng nhà vẫn như một cái ao. Thầy Tuấn sử dụng máy bơm hút nước ra ngoài để chuẩn bị cho thợ đến làm thì không may tử vong do rò điện .

Hôm nay, nhà trường và các thầy cô giáo, học sinh Trường THPT Sóc Sơn đến động viên, chia sẻ cùng gia đình và tiễn đưa thầy về nơi an nghỉ.

“Đây là nỗi đau, mất mát lớn của gia đình, nhà trường và cả ngành giáo dục. Thầy Tuấn là giáo viên cốt cán của Sở GD&ĐT Hà Nội và từng đạt giải Nhì giáo viên giỏi cấp thành phố”, bà Thanh nói.

Được biết, gia đình thầy Tuấn có 2 con, một cháu hiện học lớp 8, một cháu học lớp 3. Từ khi lập gia đình, vợ chồng thầy sống chung với bố mẹ trong căn nhà cấp 4 đơn sơ. Khi chuẩn bị xây nhà ở riêng thì gặp nạn.

-13/10/2025 10:23 AM (GMT+7)
