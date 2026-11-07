Chuyên gia nhận định về đợt rét sâu sắp bao phủ miền Bắc

Miền Bắc chuyển rét từ đầu tuần tới

Bà Nguyễn Thị Huế, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm 8/11, khu vực vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét từ ngày 9/11. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.

Tại Hà Nội, từ tối 8/11 đến sáng 9/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Ngày 9/11, thời tiết chuyển rét. Từ ngày 9/11, thời tiết chuyển rét; nhiệt độ thấp nhất 16-19, cao nhất 22-23 độ.

Hà Nội giảm 10 độ khi không khí lạnh bao phủ. Ảnh: Tuấn Anh

Cụ thể, Hà Nội giảm nhiệt mạnh trong ngày 9/11, nhiệt độ cao nhất chỉ còn 22 độ, giảm khoảng 10 độ so với ngày trước đó. Từ ngày 10/11, ban ngày trời không mưa, có nắng, nhiệt độ tăng nhẹ. Tuy nhiên, ban đêm trời vẫn rét, nhiệt độ thấp nhất có ngày chỉ còn 16 độ.

Trên biển, từ tối và đêm 8/11, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió chuyển hướng Đông Bắc và mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh.

Đáng chú ý, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, từ đêm 8/11 đến đêm 11/11, các tỉnh Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Cụ thể, từ đêm 8/11 đến đêm 9/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Từ ngày 9/11 đến hết đêm 11/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 250-450mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Tại phía Nam tỉnh Quảng Trị và phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm. Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Nam Bộ đề phòng mưa to, TPHCM có thể ngập do triều cường

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ nhận định, các nhiễu động gió Đông trên cao tiếp tục duy trì và chi phối thời tiết Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, thời tiết khu vực phổ biến ngày nắng, trưa và chiều khá oi nóng, chiều tối và tối có mưa giông. Trong đó, Lâm Đồng và các tỉnh miền Đông Nam Bộ là những khu vực có mưa giông tập trung trong những ngày cuối tuần (7-8/11).

Đáng chú ý, chiều thứ Bảy và Chủ nhật (7-8/11), các nhiễu động gây mưa có xu hướng phát triển mạnh hơn, khiến mưa vừa, mưa to gia tăng. Mưa giông có thể kèm theo sấm sét và gió giật mạnh nguy hiểm.

Riêng tại TPHCM, người dân cần đề phòng mưa to cục bộ kết hợp với triều cường đang lên trong kỳ triều đầu tháng 10 âm lịch. Tình trạng này có thể gây ngập tại các khu vực trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Đắk Lắk về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Đắk Lắk:

Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và Nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; khơi thông dòng chảy; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt khu đô thị, khu công nghiệp.

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu.

Chỉ đạo rà soát, chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạ du theo quy định và Chỉ thị số 39/CTTTg ngày 30.10.2026 của Thủ tướng Chính phủ; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.