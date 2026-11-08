Rúng động Thái Lan: Hoa hậu Panadda "Boom" Wongphudee và chồng bị tống giam vì cáo buộc ăn chặn tiền từ thiện, rửa tiền

Đáng chú ý, cảnh sát phát hiện khoảng 527 triệu baht (tương đương hơn 16 triệu USD) tiền quyên góp bị nghi sử dụng sai mục đích. Một diễn biến gây bất ngờ khác là nhà chức trách nghi ngờ màn tuyên bố ly hôn đầy nước mắt của nữ nghệ sĩ trước đó có thể chỉ là một kịch bản nhằm đánh lạc hướng dư luận, theo The Nation Thailand.

Hoa hậu Thái Lan năm 2000 kiêm diễn viên, người dẫn chương trình nổi tiếng Panadda "Boom" Wongphudee. Ảnh Thai PBS

Cảnh sát Thái Lan ngày 5/11 đã thu thập chứng cứ và xin lệnh bắt đối với bà Panadda cùng chồng liên quan đến hoạt động tài chính của quỹ Ongkorn Thamdee (Goodness Foundation). Sáng 6/11, lực lượng thuộc Cục Trấn áp Tội phạm Kinh tế đã bắt giữ Panadda tại nhà riêng ở Bangkok. Chồng bà sau đó cũng đến trình diện cơ quan điều tra.

Nữ nghệ sĩ đối mặt với các cáo buộc đồng phạm lừa đảo công chúng, đưa thông tin sai lệch vào hệ thống máy tính và rửa tiền. Trong khi đó, Atip bị cáo buộc liên quan đến hành vi rửa tiền. Đây là các cáo buộc đang được điều tra, chưa phải phán quyết kết tội của tòa án.

527 triệu baht tiền quyên góp bị nghi sử dụng sai mục đích

Bà Panadda từng đăng quang Hoa hậu Thái Lan năm 2000, sau đó xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực giải trí, truyền hình và hoạt động xã hội. Bà được công chúng biết đến rộng rãi qua các chương trình hỗ trợ người dân gặp thiên tai, trẻ em và những hoàn cảnh khó khăn. Ảnh Facebook/Thaiger

Thông tin gây chú ý nhất được cảnh sát Thái Lan công bố ngày 7/11 là kết quả truy vết dòng tiền quyên góp của quỹ.

Theo The Nation Thailand, cơ quan điều tra đã rà soát ba tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động tiếp nhận tiền từ thiện, ghi nhận hơn 3,2 triệu giao dịch kể từ năm 2015, với tổng số tiền khoảng 815 triệu baht, đến từ khoảng 1 triệu tài khoản người gửi tiền.

Trong số này, cảnh sát xác định khoảng 527 triệu baht đã được chuyển đi và bị nghi sử dụng cho những mục đích không phù hợp với hoạt động đã đăng ký của quỹ. Khoảng 280 triệu baht được ghi nhận liên quan đến các hoạt động của tổ chức.

Đáng chú ý, kết quả điều tra tài chính ban đầu cho thấy khoảng 249 triệu baht được chuyển vào chín tài khoản khác liên quan đến Panadda, trong khi khoảng 99 triệu baht được chuyển vào ba tài khoản của chồng bà.

Các khoản giao dịch khác cũng đang được cảnh sát làm rõ, bao gồm 18 triệu baht thanh toán cho nhà thầu xây dựng biệt thự có hồ bơi tại Phuket, 24 triệu baht đầu tư vào các quỹ tương hỗ, 10 triệu baht mua bảo hiểm nhân thọ và khoảng 2,7 triệu baht được sử dụng để mua trang sức, túi xách hàng hiệu.

Cảnh sát cũng phát hiện khoảng 19 triệu baht được dùng để thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng đứng tên Panadda.

Nhà chức trách cho biết đang tiếp tục kiểm tra các giao dịch, xác định mục đích sử dụng tiền và vai trò của những cá nhân, tổ chức có liên quan. Những con số trên là kết quả điều tra ban đầu do cảnh sát công bố, chưa phải kết luận cuối cùng của tòa án.

Nghi màn tuyên bố ly hôn chỉ là kịch bản đánh lạc hướng dư luận

Một tình tiết khác khiến vụ việc trở nên đặc biệt gây chú ý là nghi vấn về cuộc họp báo tuyên bố chia tay của bà Panadda hồi cuối tháng 10.

Ngày 27/10, nữ nghệ sĩ từng xuất hiện trước truyền thông trong trạng thái xúc động, tuyên bố quan hệ vợ chồng với Atip đã rạn nứt và bà muốn tiến hành ly hôn. Panadda khi đó cho biết hai người đã ngủ riêng phòng từ cuối năm 2024. Bà cũng đề cập đến những vấn đề tài chính và cáo buộc liên quan đến chồng.

Tuy nhiên, trong thông tin cập nhật ngày 7/11, Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) cho biết các bằng chứng thu thập được cho thấy hai người vẫn sinh hoạt cùng nhau như vợ chồng.

Cảnh sát nghi ngờ cuộc họp báo công bố chia tay có thể đã được dàn dựng nhằm khiến dư luận tin rằng Panadda không liên quan đến những vấn đề tài chính của chồng.

Theo Khaosod English, cảnh sát cho biết Atip khai đã thực hiện một số việc theo chỉ đạo, trong khi Panadda thừa nhận trách nhiệm thực hiện các giao dịch chuyển tiền. Những lời khai này đang được cơ quan điều tra đối chiếu với chứng cứ tài chính.

Tòa án bác đơn xin bảo lãnh của người chồng

Ngày 7/11, Panadda và Atip được đưa đến Tòa án Hình sự Thái Lan để phục vụ thủ tục tạm giam.

Tòa chấp thuận yêu cầu tạm giam hai người trong 12 ngày, từ ngày 7/11 đến 18/11, nhằm phục vụ quá trình điều tra.

Panadda không nộp đơn xin bảo lãnh tại ngoại. Trong khi đó, phía gia đình Atip đã nộp đơn xin bảo lãnh nhưng bị tòa bác bỏ. Theo thông tin được công bố, tòa lo ngại việc cho phép người chồng tại ngoại có thể dẫn đến nguy cơ tác động nhân chứng hoặc can thiệp vào chứng cứ.

Sau đó, Panadda được chuyển đến Trại cải huấn nữ Trung ương, còn Atip bị đưa đến Nhà tù tạm giam Bangkok.

Cả hai ban đầu đều phủ nhận các cáo buộc trong quá trình thẩm vấn, theo thông tin cảnh sát được The Nation đăng tải.

Từ biểu tượng hoạt động thiện nguyện đến tâm điểm bê bối

Bà Panadda từng đăng quang Hoa hậu Thái Lan năm 2000, sau đó xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực giải trí, truyền hình và hoạt động xã hội. Bà được công chúng biết đến rộng rãi qua các chương trình hỗ trợ người dân gặp thiên tai, trẻ em và những hoàn cảnh khó khăn.

Quỹ Ongkorn Thamdee cũng từng thu hút sự đóng góp của đông đảo người dân, người nổi tiếng và các nhà hảo tâm. Tuy nhiên, những nghi vấn về việc quản lý, sử dụng tiền quyên góp đã khiến tổ chức này trở thành tâm điểm điều tra.

Trước khi bị bắt, Panadda đã tạm ngừng giữ chức chủ tịch quỹ và tổ chức này thông báo đình chỉ tiếp nhận quyên góp trong thời gian rà soát tài chính.

Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng Thái Lan tiếp tục điều tra. Cảnh sát chưa khép lại quá trình truy vết dòng tiền và cũng chưa loại trừ khả năng có thêm cá nhân liên quan bị xem xét trách nhiệm.

Từ một gương mặt nổi tiếng với các hoạt động thiện nguyện, Panadda hiện phải đối mặt với một vụ án có quy mô tài chính đặc biệt lớn. Câu hỏi được dư luận quan tâm lúc này là 527 triệu baht tiền quyên góp đã thực sự được sử dụng vào những mục đích nào, và liệu cuộc điều tra có tiếp tục hé lộ thêm những tình tiết bất ngờ?