Hà Nội: Phát hiện thêm vụ đốt giấy tờ, tài liệu tại xã Thượng Mỗ

Theo clip mô tả, chiều 28/6, tại sân bóng xã Thượng Mỗ (huyện Đan Phượng) xuất hiện hiện tượng đốt giấy tờ, tài liệu.

Giữa bãi đất, đám cháy bốc khói, kèm theo mùi khét, trong đó vẫn còn nhiều giấy tờ chưa kịp cháy còn nguyên dấu đỏ.

Cạnh đó, trên thùng xe tải mang biển số 29C.832xx còn nhiều bao tải giấy tờ chưa được đưa xuống. Một phụ nữ bịt mặt được cho là đang thực hiện việc đốt giấy tờ.

Người dân lại phát hiện việc đốt tài liệu, giấy tờ tại sân bóng xã Thượng Mỗ (huyện Đan Phượng). Ảnh: Chụp màn hình

Người phụ nữ được cho là mang giấy tờ, tài liệu đến sân bóng xã Thượng Mỗ đốt. Ảnh cắt từ clip

Hiện chưa rõ nguồn gốc giấy tờ, tài liệu này từ đâu.

Phóng viên VietNamNet đã liên lạc với Chủ tịch UBDN huyện Đan Phượng Nguyễn Văn Đức. Ông Đức cho biết: “Đã nắm được thông tin và đang giao UBND, công an xã Thượng Mỗ xác minh, làm rõ vụ việc”.

Trước đó, báo chí phản ánh khoảng 19h30 ngày 24/6, người dân phát hiện một đám cháy gần UBND phường Cổ Nhuế 2. Theo người dân, có nhiều mảnh giấy đang cháy dở có dấu đỏ.

Nhiều bao tải tài liệu, giấy tờ chưa được đốt. Ảnh: Chụp màn hình

Sau sự việc Công an TP đã vào cuộc điều tra, xác minh. Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng cho biết, kết quả ban đầu cho thấy các giấy tờ bị đốt là những giấy tờ bỏ đi như giấy photo căn cước công dân, hộ khẩu, giấy giới thiệu nơi khác đến làm việc. Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định “không có tài liệu bí mật nhà nước”.