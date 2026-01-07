Bà Rodriguez tuyên bố Venezuela không chịu sự chi phối từ thế lực bên ngoài

“Không có thế lực bên ngoài nào cai trị Venezuela. Chính người dân Venezuela làm điều đó. Một chính phủ hợp hiến, một chính quyền của nhân dân đang được củng cố”, bà Rodriguez phát biểu trong bài diễn văn trên truyền hình, một ngày sau lễ nhậm chức.

Bà Rodriguez khi còn là phó tổng thống, trò chuyện cùng Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela. Ảnh: AP

Bà Rodriguez cho rằng Venezuela đang trải qua một “con đường đầy đau thương” do “cuộc tấn công mà đất nước phải hứng chịu, chưa từng có trong lịch sử”. Theo bà, phụ nữ tại nhiều địa phương trên cả nước đang xuống đường biểu tình, kêu gọi hòa bình và yêu cầu trả tự do cho ông Maduro cùng vợ ông.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington coi bà Rodriguez là nhân vật có quan điểm thực tế hơn so với Tổng thống Nicolas Maduro và là người mà Mỹ có thể hợp tác.

Bà Rodriguez đã lên án chiến dịch của Mỹ bắt giữ ông Maduro nhưng đồng thời cũng thể hiện lập trường mềm mỏng hơn khi kêu gọi “hợp tác” với Mỹ trong phát biểu cuối tuần qua.