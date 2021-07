Hà Nội phát hiện 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 sau nhiều ngày không có ca mới

Thứ Hai, ngày 05/07/2021 20:25 PM (GMT+7)

Hà Nội vừa ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, ở huyện Mỹ Đức và Đông Anh.

Tối 5/7, lãnh đạo UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, trường hợp thứ nhất là L.V.C. (SN 1982, ở xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội), làm nghề lái xe tự do.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Mỹ Đức, ngày 13/6, anh C. vào Hoàng Mai- Nghệ An, thời điểm này có biểu hiện ho, sốt. Anh C. vào Nghệ An cùng anh Đ.Đ.Đ. (SN 1988, ở Kim Bảng, Hà Nam). Hiện anh Đ. cũng test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Đến 15h ngày 13/6, anh C. và anh Đ. đi xe từ Nghệ An về Hà Nam và ở lại qua đêm. Ngày 14/6, anh C. và anh Đ. đi xe về thôn Kênh Đào, xã An Mỹ, trong quá trình di chuyển không dừng đỗ tại đâu. Khi về nhà, anh C. có tiếp xúc với vợ và 3 con, hiện đều có biểu hiện ho, sốt, đã được cách ly, theo dõi và làm xét nghiệm, chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức.

Lãnh đạo huyện Mỹ Đức cho biết, ngày 5/7, anh C. test nhanh ở Bệnh viện huyện Mỹ Đức cho kết quả dương tính, sau đó gửi mẫu lên Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cũng cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đơn vị đang chờ mẫu xét nghiệm khẳng định lại của CDC Hà Nội.

Theo lãnh đạo UBND huyện Mỹ Đức, lực lượng chức năng đang rà soát các trường hợp liên quan. Khu vực nhà anh C. đã được phun khử khuẩn.

Ngoài ra, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trên địa bàn TP vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại cộng đồng, trên địa bàn huyện Đông Anh.

Cụ thể, trường hợp thứ 2 là H.V.H (SN 1986, ở xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), hiện đang ở trọ tại ngõ 12, thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh. Anh H. là nhân viên bảo vệ tại Công ty SEI - Khu công nghiệp Thăng Long.

Ngày 26/6, anh H. đi xe máy về quê tại xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, tiếp xúc với anh trai và hai con của anh trai. Ngày 4/7, 3 người này đã nhận được kết quả dương tính và đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến Quế Nham (tỉnh Bắc Giang).

Trước khi phát hiện dương tính, anh H. ở trọ, có tiếp xúc với bạn gái và những người làm bảo vệ tại công ty. Ngoài ra, anh H. cũng tiếp xúc với một số người ở xóm trọ.

Chánh văn phòng UBND huyện Đông Anh cho biết, huyện đang triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho 1.500 công nhân của Công ty SEI - Khu công nghiệp Thăng Long trong đêm.

Trước đó, tối 26/6, Bộ Y tế công bố 2 ca mắc COVID-19 ở Hà Nội là bệnh nhân 15205, ông N.C.Q. 66 tuổi, trú tại thôn Gia Lương, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội (làm bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long) và bệnh nhân 15215 là anh N.C.V., 32 tuổi, tài xế taxi, con trai ông Q.

Như vậy, sau 9 ngày (kể từ ngày 26/6), tối nay (5/7), Hà Nội lại tiếp tục ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2.

