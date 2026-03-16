Phạt 3 tài xế ô tô tải làm rơi vãi bùn đất khiến người đi xe máy trượt ngã

Ngày 16/3, Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội lập biên bản xử phạt 3 tài xế với hành vi “điều khiển xe chở đất, đá có bạt che đậy nhưng để rơi vãi ra đường”. Mỗi trường hợp bị phạt 3 triệu đồng và bị tạm giữ giấy tờ liên quan để phục vụ xử lý theo quy định.

Người phụ nữ đi xe máy bị ngã ra đường do bùn đất trơn trượt.

Trước đó, Đội CSGT đường bộ số 7 phát hiện nhiều đất thải rơi vãi trên tuyến đường Cầu Đơ - Quang Trung (đoạn trước số 267 Quang Trung, phường Hà Đông). Sự việc khiến một số người tham gia giao thông bị trơn trượt, ngã xe; rất may không xảy ra thương tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị khẩn trương tổ chức xác minh. Qua kiểm tra ban đầu xác định, tại khu vực gần các tuyến đường nêu trên có bãi tập kết đất thải phục vụ công trình xây dựng của thành phố. Trong quá trình các phương tiện vận chuyển đất vào bãi tập kết, một số xe làm rơi vãi đất, bùn ra mặt đường, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ô tô tải làm rơi vãi bùn đất ra đường.

Ngay trong sáng cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 7 yêu cầu đơn vị liên quan phối hợp với Công ty Môi trường đô thị Hà Đông thu dọn lượng đất rơi vãi, đồng thời phun rửa mặt đường nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Cũng trong sáng cùng ngày, tổ công tác phối hợp với Công an phường Kiến Hưng làm việc với Ban quản lý Công viên cây xanh 365 - đơn vị liên quan nhằm chấn chỉnh công tác vận chuyển đất thải, yêu cầu các phương tiện thực hiện nghiêm quy định che chắn, vệ sinh phương tiện trước khi ra khỏi công trường.

Tài xế ô tô tải làm rơi vãi bùn đất ra đường bị xử lý.

Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục xác minh hình ảnh liên quan để xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện chở vật liệu xây dựng làm rơi vãi ra đường, gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.