Hà Nội làm rõ thông tin “di dời 860.000 dân khỏi nội đô”

Sáng 19/3, tại hội nghị lấy ý kiến về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh đã chính thức trao đổi, làm rõ thông tin “Hà Nội sẽ di dời 860.000 dân khỏi khu vực nội đô”.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội khẳng định: chưa từng có bất kỳ công bố chính thức nào về việc di dời số lượng dân cư nêu trên. Theo ông, đây là cách hiểu sai lệch từ một số dữ liệu nghiên cứu phục vụ công tác quy hoạch.

“Con số 860.000 từng được đề cập chỉ là dữ liệu phục vụ bài toán kinh tế và định hướng phát triển, không phải là số liệu thống kê dân số để phục vụ việc di dời,” ông Kỳ Anh nhấn mạnh.

Làm rõ hơn, Giám đốc Sở QHKT Hà Nội cho biết việc tái cấu trúc đô thị Hà Nội trong thời gian tới sẽ kế thừa các định hướng đã được phê duyệt, trong đó có Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065. Tuy nhiên, quá trình này không đồng nghĩa với việc “giải tỏa trắng” hay di dời toàn bộ cư dân khỏi các khu vực nội đô.

Thay vào đó, thành phố sẽ rà soát từng khu vực cụ thể để quyết định mức độ can thiệp quy hoạch, bao gồm cả việc chỉnh trang, tái thiết hoặc giải tỏa cục bộ nhằm tối ưu hóa không gian đô thị và quỹ đất dự trữ.

Theo dự báo trong đồ án quy hoạch, dân số Hà Nội sẽ tiếp tục tăng mạnh trong nhiều thập kỷ tới: khoảng 9,05 triệu người vào năm 2025; 11,5–12 triệu vào năm 2030; 15–16 triệu vào năm 2045 và có thể đạt 17–19 triệu vào năm 2065. Thành phố đặt mục tiêu kiểm soát quy mô dân số sau mốc này ở dưới 20 triệu người.

Để giảm áp lực cho khu vực lõi, Hà Nội định hướng giãn dân một cách có kiểm soát, song song với nâng cấp hạ tầng và chất lượng sống. Chính sách trọng tâm là ưu tiên tái định cư tại chỗ với các dự án nhà ở chất lượng cao, đầy đủ tiện ích. Phần quỹ nhà ở thương mại sẽ được khai thác để cân đối tài chính cho nhà đầu tư.

Cùng với đó, thành phố khuyến khích người dân chuyển dịch ra các khu đô thị mới ở ngoại thành như Đông Anh, Gia Lâm, Hòa Lạc – những khu vực được quy hoạch đồng bộ về hạ tầng, dịch vụ và không gian sống. Cơ chế hỗ trợ, bao gồm hệ số đền bù linh hoạt (k từ 1–2 lần), được thiết kế nhằm tạo động lực cho quá trình dịch chuyển này.

Ở cấp độ chiến lược, Hà Nội xác định hạ tầng phải đi trước một bước. Mô hình giao thông đa tầng – kết hợp đường ngầm, đường trên cao và mở rộng mặt cắt đường – sẽ là trục xương sống để tái tổ chức không gian đô thị. Đồng thời, các khu trung tâm, trục không gian chính, cửa ngõ và quảng trường lớn sẽ được tái thiết nhằm tạo diện mạo đô thị hiện đại hơn.

Thông điệp từ cơ quan quy hoạch là rõ ràng: Hà Nội không có kế hoạch di dời hàng loạt dân cư khỏi nội đô. Thay vào đó, thành phố theo đuổi cách tiếp cận linh hoạt, dựa trên quy hoạch dài hạn, nhằm cân bằng giữa bảo tồn, phát triển và nâng cao chất lượng sống cho người dân.