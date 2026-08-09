Khi nào miền Bắc có mưa dông giải nhiệt nắng nóng?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 9/8 đến ngày 19/8, thời tiết Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì mưa dông vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to.

Theo dự báo, từ đêm 9/8 đến ngày 11/8, Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ chiều tối 10/8 có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Đến chiều tối 11/8, mưa có xu hướng tập trung nhiều hơn ở phía Tây Bắc Bộ. Ban ngày, Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên và Sơn La.

Từ đêm 9/8 Bắc Bộ nhiều nơi có mưa (Ảnh T. Long)

Từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi, thời tiết những ngày tới chủ yếu nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tại các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng.

Từ đêm 11/8 đến ngày 19/8, Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên và phía Bắc Sơn La. Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Riêng phía Tây Bắc Bộ chiều tối 12/8 có mưa rào và dông rải rác.

Khoảng ngày 14-15/8, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng dịu dần. Từ khoảng ngày 16-17/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi vẫn duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 12/8, mưa rào rải rác và dông có khả năng xuất hiện nhiều hơn vào chiều tối và tối.

Các khu vực khác phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (9/8), khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 9/8 có nơi trên 30mm như: Đại Lào - Bảo Lộc (Lâm Đồng) 37.2mm, Thạnh Thắng (Cần Thơ) 39.4mm, …

Dự báo chiều tối và đêm 9/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.