Nắng nóng gay gắt bao phủ miền Bắc, miền Trung, có nơi nhiệt cao đến 39 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm qua (8/8), khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ như các trạm: Bắc Mê (Tuyên Quang) 39.0 độ, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 35.5 độ, Hiệp Hòa (Bắc Ninh) 36.3 độ, Láng (TP. Hà Nội) 35.8 độ, Con Cuông (Nghệ An) 38.1 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 35.9 độ…

Nắng nóng gay gắt bao phủ miền Bắc, miền Trung. Ảnh: Tuấn Anh

Ngày 9/8, khu vực Đông Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.

Ngày 10/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên và phía Bắc Sơn La), từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Cơ quan khí tượng nhận định, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, từ ngày 14-15/8 nắng nóng có khả năng dịu dần. Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 1-3 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 9/8:

TP. Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ, cao nhất 34-36 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ; cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ; cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Đông chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 32-34 độ.