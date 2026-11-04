Hà Nội hỗ trợ 20 triệu đồng đổi xe điện: Ai được hưởng, thủ tục ra sao?

Cá nhân thuộc hộ nghèo được hưởng hỗ trợ trực tiếp bằng tiền

Sở Xây dựng Hà Nội vừa trình UBND TP Hà Nội dự thảo Quyết định quy định trình tự, thủ tục hỗ trợ trực tiếp bằng tiền đối với cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi phương tiện giao thông xanh.

Đây là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 68/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng trên địa bàn thành phố.

Theo Nghị quyết số 68/2026/NQ-HĐND, cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện giao thông xanh được hỗ trợ trực tiếp 100% giá trị phương tiện mới, nhưng mức hỗ trợ tối đa không quá 20 triệu đồng.

Khách tham khảo các mẫu xe điện. Ảnh: Quỳnh Mai.

Giá trị phương tiện giao thông xanh làm căn cứ hỗ trợ là giá ghi trên hóa đơn hợp pháp khi mua xe mới; đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), không bao gồm chi phí phụ kiện, bảo hiểm, phí dịch vụ tài chính và các chi phí phát sinh khác.

Ví dụ, người đủ điều kiện mua xe mới có giá 18 triệu đồng sẽ được hỗ trợ 18 triệu đồng. Trường hợp xe có giá 25 triệu đồng, mức hỗ trợ tối đa là 20 triệu đồng, người mua tự chi trả 5 triệu đồng còn lại.

Mỗi cá nhân chỉ được hỗ trợ một lần, tương ứng với một xe mô tô hoặc xe gắn máy. Chính sách được áp dụng từ ngày Nghị quyết có hiệu lực, 1/7/2026, đến hết ngày 31/12/2027.

Đáp ứng những điều kiện nào để được nhận 20 triệu đồng?

Theo nội dung Nghị quyết số 68/2026/NQ-HĐND và dự thảo hướng dẫn của Sở Xây dựng, người đề nghị hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, người đề nghị phải thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều do UBND TP Hà Nội phê duyệt, công bố áp dụng trong năm 2026 và năm 2027.

Thứ hai, người đề nghị phải có thông tin "nơi cư trú" hoặc "nơi ở hiện tại" trên hệ thống định danh điện tử VNeID thuộc địa bàn Hà Nội. Thông tin này phải được UBND cấp xã xác nhận và chịu trách nhiệm.

Thứ ba, người đề nghị phải là chủ sở hữu hợp pháp của xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã được đăng ký trước ngày Nghị quyết số 68/2026/NQ-HĐND có hiệu lực (1/7/2026).

Thứ tư, việc chuyển đổi phương tiện phải được thực hiện trong thời gian chính sách có hiệu lực.

Bên cạnh đó, người đề nghị hỗ trợ phải hoàn thành việc chuyển nhượng, chuyển giao hoặc đưa phương tiện cũ ra khỏi vùng phát thải thấp, hoặc thực hiện biện pháp xử lý khác theo quy định của thành phố; đồng thời hoàn thành đăng ký phương tiện giao thông xanh mới.

Như vậy, một người có nhu cầu mua xe điện nhưng không thuộc hộ nghèo sẽ không thuộc diện được hưởng khoản hỗ trợ này. Tương tự, người thuộc hộ nghèo nhưng không đáp ứng điều kiện về cư trú, quyền sở hữu phương tiện cũ hoặc chưa hoàn thành việc chuyển đổi cũng không đủ điều kiện nhận hỗ trợ.

Thủ tục nhận tiền hỗ trợ được thực hiện thế nào?

Hiện Sở Xây dựng Hà Nội đã trình UBND thành phố dự thảo Quyết định gồm 7 điều, quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc và điều kiện hỗ trợ, thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện và trách nhiệm tổ chức triển khai.

Một trong những mục tiêu của dự thảo là thống nhất thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết, phương thức chi trả và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan. Qua đó, tránh tình trạng mỗi địa phương thực hiện một cách khác nhau.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng đề xuất cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa giấy tờ, hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lại những thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu của Nhà nước.

Luật sư Vương Thị Liễu (Đoàn luật sư TP Hà Nội). Ảnh: NVCC.

Cụ thể, dự thảo định hướng tăng cường khai thác, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu đăng ký phương tiện và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong quá trình xét duyệt, giải quyết hỗ trợ. Việc kết nối, sử dụng dữ liệu có sẵn nhằm giúp cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu thông tin, đồng thời giảm thời gian và công sức đi lại cho người dân.

Tuy nhiên, tại thời điểm ngày 3/11/2026, dự thảo vẫn đang được UBND TP Hà Nội xem xét. Vì vậy, thành phần hồ sơ cụ thể, biểu mẫu, cơ quan tiếp nhận, thời hạn giải quyết và phương thức chi trả chưa nên được coi là thủ tục chính thức đã ban hành.

Người dân thuộc diện có thể được hưởng chính sách nên chủ động kiểm tra thông tin hộ nghèo, cư trú trên VNeID và giấy tờ đăng ký phương tiện cũ. Khi thực hiện việc mua xe mới, cần lưu giữ hóa đơn hợp pháp và các giấy tờ liên quan đến việc chuyển giao, xử lý phương tiện cũ để phục vụ việc đối chiếu khi làm thủ tục.

Sau khi UBND TP Hà Nội ban hành quyết định chính thức, người dân sẽ có căn cứ cụ thể để chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các bước đề nghị hỗ trợ theo quy định.

Việc hoàn thiện quy trình được kỳ vọng giúp chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông xanh đến đúng đối tượng, đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch trong quá trình sử dụng ngân sách thành phố.