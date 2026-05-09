Hà Nội đề xuất hỗ trợ thêm 5 triệu đồng/tháng cho nhiều lực lượng Công an

Theo Dự thảo Nghị quyết "Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ một số lực lượng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện các nhiệm vụ chính trị thuộc Công an thành phố Hà Nội", nhiều lực lượng thuộc Công an TP Hà Nội được đề xuất hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng từ ngân sách thành phố.

Theo dự thảo, đối tượng áp dụng gồm cán bộ, chiến sĩ lực lượng điều tra, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát cơ động, các phòng chức năng và đồn công an thuộc Công an TP Hà Nội.

Cụ thể, cán bộ, chiến sĩ thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Tài chính, Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu, Phòng Hậu cần, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Công tác chính trị, Thanh tra Công an Thành phố, Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Thành phố và các đồn công an thuộc Công an TP Hà Nội được đề xuất hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng.

Theo dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội, nhiều lực lượng thuộc Công an thành phố, trong đó có Cảnh sát giao thông, được đề xuất hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng từ ngân sách thành phố.

Dự thảo cũng nêu rõ, trường hợp một cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều vị trí hưởng các chính sách của thành phố thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

Nguồn kinh phí thực hiện được đề xuất từ ngân sách cấp thành phố.

Theo dự thảo, nghị quyết dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 11/5/2026. Đồng thời, Nghị quyết số 38/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội về việc quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ lực lượng Cảnh sát hình sự, lực lượng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an TP Hà Nội sẽ hết hiệu lực kể từ ngày nghị quyết mới có hiệu lực thi hành.