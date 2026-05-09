Tàu chiến Mỹ trong eo biển Hormuz. Ảnh: CENTCOM.

Mỹ và Iran có thể nối lại đàm phán vào tuần tới tại Islamabad

Tờ Wall Street Journal, dẫn các nguồn thạo tin, cho biết đàm phán Mỹ - Iran có thể được nối lại sớm nhất vào tuần tới tại Islamabad. Hai bên đang phối hợp với các bên trung gian để xây dựng một bản ghi nhớ dài một trang gồm 14 điểm, nhằm xác định khuôn khổ cho một tháng đàm phán với mục tiêu chấm dứt cuộc chiến.

Dự thảo được cho là bao gồm các cuộc thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran, việc hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz, cũng như khả năng chuyển kho dự trữ uranium được làm giàu ở mức cao của Iran sang một quốc gia khác để xử lý.

Tuy nhiên, theo tờ báo này, một số vấn đề then chốt vẫn chưa được giải quyết.

Mức độ nới lỏng các biện pháp trừng phạt vẫn còn gây tranh cãi và có thể cản trở việc nối lại đàm phán. Wall Street Journal cho biết nếu các cuộc thương lượng đạt tiến triển, giai đoạn đàm phán ban đầu kéo dài một tháng có thể được gia hạn theo thỏa thuận của cả hai bên.

Mỹ áp đặt trừng phạt đối với 10 cá nhân và công ty vì cáo buộc hỗ trợ ngành công nghiệp vũ khí của Iran

Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 10 cá nhân và doanh nghiệp bị cáo buộc hỗ trợ quân đội Iran trong nỗ lực mua sắm vũ khí và nguyên liệu thô dùng để chế tạo các máy bay không người lái Shahed của Tehran.

Các biện pháp trừng phạt nhắm vào một số thực thể có trụ sở tại Hong Kong và Trung Quốc.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết cũng sẵn sàng hành động với bất kỳ công ty nước ngoài nào tham gia hỗ trợ hoạt động thương mại bất hợp pháp của Iran, bao gồm cả các hãng hàng không.

Động thái của Bộ Tài chính được đưa ra chỉ vài ngày trước chuyến thăm Trung Quốc dự kiến của Tổng thống Donald Trump để hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình, trong bối cảnh các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran đang rơi vào bế tắc.

Ngoại trưởng Nga Lavrov kêu gọi UAE ủng hộ đàm phán Mỹ - Iran

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã trao đổi với người đồng cấp Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran cần được ủng hộ nhằm ngăn chặn nguy cơ tái bùng phát xung đột tại Trung Đông.

Trong thông cáo về cuộc điện đàm giữa ông Lavrov và Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Bộ Ngoại giao Nga cho biết: “Phía Nga nhấn mạnh sự cần thiết phải tập trung hỗ trợ các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Iran và Mỹ”.

Theo thông cáo, Nga không muốn “làm tổn hại triển vọng ổn định tình hình bằng việc nối lại các hành động thù địch”.

Thủ tướng Qatar và Phó tổng thống Mỹ Vance thảo luận về “nền hòa bình lâu dài” ở Trung Đông

Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani đã có cuộc gặp với Phó tổng thống Mỹ JD Vance tại Washington, D.C., trong đó việc chấm dứt cuộc chiến với Iran và thiết lập ổn định lâu dài ở Trung Đông là một trong những chủ đề trọng tâm được thảo luận.

Theo Bộ Ngoại giao Qatar, ông Sheikh Mohammed và ông Vance cũng trao đổi về những nỗ lực đang diễn ra của Pakistan trong vai trò trung gian thúc đẩy các đề xuất hòa bình giữa hai bên.

Trong cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh “sự cần thiết để tất cả các bên đáp lại các nỗ lực hòa giải hiện nay theo cách mở ra cơ hội giải quyết tận gốc cuộc khủng hoảng bằng các biện pháp hòa bình và đối thoại, hướng tới việc đạt được một thỏa thuận toàn diện, qua đó mang lại nền hòa bình lâu dài cho khu vực”.

Nhân viên các cơ quan chính phủ tại Tehran sẽ trở lại làm việc trực tiếp

Thống đốc Tehran Mohammad Sadegh Motamedian đã ra thông báo cho biết toàn bộ nhân viên các cơ quan nhà nước trong tỉnh, bao gồm những người làm việc tại các bộ và cơ quan hành pháp, sẽ quay trở lại làm việc trực tiếp tại văn phòng kể từ ngày 9/5.

Thượng nghị sĩ Mỹ Bernie Sanders kêu gọi chấm dứt cuộc chiến với Iran khi giá xăng tăng vọt

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã kêu gọi lập tức chấm dứt cuộc chiến của Mỹ với Iran, cho rằng giá nhiên liệu tăng cao đang tạo thêm gánh nặng đối với các gia đình lao động Mỹ vốn đã gặp nhiều khó khăn.

Trên mạng xã hội, ông Sanders viết: “Kể từ khi Tổng thống Trump phát động cuộc chiến với Iran, giá xăng đã tăng từ 2,98 USD lên 4,55 USD mỗi gallon. Các gia đình lao động không thể chịu nổi mức giá này. Chúng ta cần đầu tư vào nhu cầu của người dân Mỹ, thay vì chi hàng tỷ USD cho một cuộc chiến vi hiến. Cuộc chiến này phải chấm dứt ngay bây giờ”.

Tổng thống Iran: “Chủ nghĩa thực dân và bóc lột” không có chỗ đứng trong thế giới tương lai

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục theo đuổi các mối quan hệ “hữu nghị” với các quốc gia khác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung, đồng thời bác bỏ mọi hình thức của “chủ nghĩa thực dân”.

Ông Pezeshkian nhấn mạnh: “Chính sách thực dân và bóc lột sẽ không có chỗ đứng trong thế giới tương lai. Cũng như tinh thần khoan dung đã ăn sâu trong văn hóa của dân tộc chúng ta, cuộc đấu tranh chống áp bức luôn tỏa sáng xuyên suốt lịch sử của vùng đất này.”

Phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh Iran tiếp tục cân nhắc đề xuất hòa bình mới nhất của Mỹ, sau hàng loạt vụ đối đầu trên biển trong và xung quanh eo biển Hormuz khiến căng thẳng gia tăng.

Ngoại trưởng Iran Araghchi chỉ trích hành động quân sự mới đây của Mỹ

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố rằng “người Iran không bao giờ khuất phục trước sức ép”, đồng thời đặt câu hỏi liệu các hành động của Mỹ có phải là một chiến thuật gây áp lực thô bạo hay là kết quả của việc “một kẻ phá hoại lại một lần nữa lừa Tổng thống Mỹ (POTUS) sa vào một vũng lầy mới”.

Theo báo chí Iran, tối 8/5 hai tàu chở dầu đã bị tấn công tại khu vực cảng Jask và eo biển Hormuz, cũng như các khu vực ven biển có tầm quan trọng chiến lược của Iran dẫn ra eo biển Hormuz.

Theo phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Trung ương Iran, Khatam al-Anbiyal, các cuộc không kích đã được thực hiện vào các khu vực dân cư dọc bờ biển Bandar Hamir, Sirik và đảo Qeshm với sự hợp tác của một số quốc gia trong khu vực.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc Mỹ phá hoại các cuộc đàm phán: “Mỗi khi một giải pháp ngoại giao được đặt lên bàn đàm phán, Mỹ lại lựa chọn một cuộc phiêu lưu quân sự liều lĩnh” - ông Araghchi viết.

Ngoại trưởng Iran cũng khẳng định kho tên lửa và năng lực phóng của nước này hiện đã đạt “120%” so với mức trước chiến tranh. Ông đính kèm ảnh chụp một bài báo của Mỹ cho biết CIA kết luận Iran vẫn giữ được nhiều khí tài hơn dự kiến sau chiến dịch không kích của Mỹ và Israel.

Diễn biến bạo lực mới nhất xảy ra trong lúc Washington đang chờ phản hồi từ Tehran về các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông dự kiến sẽ nhận được phản hồi từ phía Iran vào cuối ngày thứ Sáu.