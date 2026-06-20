Hà Nội khởi công đồng loạt 5 tuyến metro hơn 1,3 triệu tỷ đồng

Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng trong lộ trình phát triển mạng lưới giao thông hiện đại của Hà Nội, đồng thời tạo dư địa tăng trưởng mới cho Thủ đô giai đoạn 2026-2030.

Theo UBND TP Hà Nội, đầu tư hệ thống đường sắt đô thị bằng nguồn vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ, nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn, giảm áp lực ùn tắc và thúc đẩy phát triển đô thị theo mô hình TOD (đô thị định hướng giao thông công cộng).

Ngày 22/6, Hà Nội sẽ đồng loạt khởi công 5 dự án đường sắt đô thị.

Theo Thông báo số 523 của UBND TP Hà Nội ban hành ngày 17/6, đây là các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, được kỳ vọng tạo động lực phát triển mới, nâng cao năng lực vận tải công cộng và khai thác hiệu quả quỹ đất đô thị.

Trong 5 dự án, tuyến đường sắt đô thị số 8 (Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Dương Xá) có quy mô lớn nhất. Tuyến dài khoảng 91km, trong đó 66km thuộc địa phận Hà Nội, kết nối với Hưng Yên và Bắc Ninh. Tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 437.000 tỷ đồng.

Đứng thứ hai về quy mô vốn là tuyến số 1, dài khoảng 81km, kết nối sân vận động Hùng Vương - Ngọc Hồi - ga Hà Nội - Yên Viên - Nội Bài. Dự án dự kiến đi ngầm toàn tuyến, với tổng mức đầu tư gần 390.000 tỷ đồng.

Tuyến số 2 nối sân bay Nội Bài với khu vực Trần Hưng Đạo, Thượng Đình và sân vận động Hùng Vương dài khoảng 56,5km, tổng vốn đầu tư hơn 271.700 tỷ đồng.

Tuyến số 10 có lộ trình Cổ Loa - Võ Chí Công - Vành đai 3 - Vành đai 2,5 - Times City - Cổ Loa, dài khoảng 43km, tổng vốn đầu tư hơn 206.700 tỷ đồng.

Tuyến số 14 từ cầu Thăng Long đến Ocean Park dài khoảng 32km, trong đó 27km thuộc địa phận Hà Nội, tổng mức đầu tư gần 154.000 tỷ đồng.

Theo phương án nghiên cứu sơ bộ, phần lớn chiều dài của các tuyến sẽ được xây dựng ngầm và gắn với phát triển đô thị theo mô hình TOD. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành cả 5 dự án vào năm 2030. Thông tin về hướng tuyến, quy mô và tổng mức đầu tư sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án.